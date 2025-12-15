Posljednji mlad Mjesec u 2025. donosi snažan preokret za ove znakove

15.12.2025
Postoje trenuci u godini koji nose drugačiju težinu, posebnu unutrašnju tišinu i snažan osjećaj promjene.
Posljednji mlad Mjesec u ovoj godini upravo je takav trenutak – tiha, ali moćna tačka prelaza između onoga što ostavljamo iza sebe i onoga što tek počinje da se oblikuje.
Kako se približavamo kraju 2025. godine, mlad Mjesec u znaku Strijelca dolazi kao poziv da se iskreno zapitamo: kuda idemo, zašto idemo tim putem i šta više ne želimo da nosimo sa sobom.
Mlad Mjesec uvijek označava novi početak. To je trenutak kada se Sunce i Mjesec susreću na istom stepenu istog znaka, formirajući konjunkciju – simbolični početak novog ciklusa.
Međutim, ovaj mlad Mjesec je poseban jer je posljednji u kalendarskoj godini. On zatvara veliki životni krug i istovremeno postavlja energetski ton za 2026. godinu.
U znaku Strijelca, mlad Mjesec nas ne poziva na sitne promjene, već na širenje svijesti, hrabre odluke i povratak ličnoj istini. Ovo je energija koja ne trpi polovičnost.
Najintenzivnije će ga osjetiti osobe koje u natalnoj karti imaju planete ili važne tačke u:
kasnim stepenima promjenljivih znakova:
Blizanci, Djevica, Strijelac, Ribe
ranim stepenima kardinalnih znakova:
Ovan, Rak, Vaga, Jarac
Za njih ovo nije samo simboličan ili emotivan trenutak, već stvarni novi početak u jednom ili više životnih segmenata.
Mlad Mjesec u Strijelcu ne dozvoljava skrivanje iza navika, izgovora i starih uvjerenja. On nas primorava da pogledamo širu sliku sopstvenog života i zapitamo se:
da li još uvijek živimo u skladu sa sobom?
Ovo je poziv da:
se oslobodimo ograničavajućih uvjerenja
prestanemo da biramo samo ono što je „sigurno“
dozvolimo sebi da žudimo za više
Ne kroz pritisak, već kroz unutrašnji osjećaj smisla.
1. Postavite namjeru, ali bez krutog plana
Ovaj mlad Mjesec ne traži da imate sve odgovore. Traži da znate pravac. Umjesto detaljnog planiranja, zapitajte se:
Kakvu energiju želim da unesem u 2026?
Šta više ne želim da odlažem?
Namjera postavljena sada ima snagu da raste kako se put bude otkrivao.
2. Dozvolite sebi spontane korake
U danima nakon mladog Mjeseca bićemo pozvani da reagujemo intuitivno. Male odluke, neočekivani razgovori i iznenadne ideje mogu imati veću težinu nego što na prvi pogled djeluju.
Ovo je vrijeme za prilagođavanje – ne za kontrolu.
3. Rizikujte zbog sebe
Ključna poruka ovog mladog Mjeseca je jasna: prestanite da se izvinjavate zbog onoga što želite. Ako nešto osjećate kao istinu, to je dovoljan razlog da to istražite.
Za Strijelčeve, ovo je snažan lični preokret. Mlad Mjesec se dešava u vašem znaku i traži preispitivanje identiteta i pravca u kojem idete.
Mnogi će osjetiti potrebu za promjenom posla, načina života ili odnosa prema sebi. Unutrašnji glas se više ne može ignorisati.
Ključna tema: autentičnost bez kompromisa.
Kod Blizanaca, fokus je na partnerskim, poslovnim i bliskim odnosima. Mlad Mjesec pokreće pitanja iskrenosti, granica i zajedničke vizije.
Neki odnosi će se produbiti, dok će drugi pokazati da više nemaju zajednički put.
Ključna tema: koga birate da ide s vama dalje.
Ribe će ovaj mlad Mjesec osjetiti kroz pitanje smisla, karijere i životnog poziva. Moguće su unutrašnje dileme, ali i snažni uvidi.
Ovo je trenutak kada vas Univerzum pita: da li dovoljno vjerujete sebi da napravite korak ka većem snu?
Ključna tema: vjera u sopstveni put, čak i bez garancija.
Posljednji mlad Mjesec u 2025. podsjeća nas da istinsko širenje ne počinje spolja, već iznutra. Onda kada sebi dozvolimo da sanjamo uprkos razočaranjima i da vjerujemo životu čak i kada nemamo mapu.
Kako se 2025. zatvara, otvara se prilika da u 2026. ne uđemo isti. Ne savršeniji – već iskreniji prema sebi, prenosi Glas Srpske.
