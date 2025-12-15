Logo
Košarac: Apsolutno nedopustivo odlagalište na Trgovskoj gori

15.12.2025

15:02

Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH uložiće dodatne napore da dokažu da je odlagalište na Trgovskoj gori apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo, a pravna borba zasnovana na stavovima institucija u BiH biće nastavljena putem međunarodne advokatske kuće, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Ekspertski tim će dobiti dodatne instrukcije", rekao je Košarac i napomenuo da je i uvođenje recipročnih mjera takođe mogućnost koju treba razmotriti.

On je istakao da je Hrvatski sabor danas podržao apsolutno neprihvatljiv zakon koji označava protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta u vidu planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

"Uprkos našim upozorenjima i otvorenom protivljenju, Hrvatska nastavlja da krši međunarodne konvencije i prijeti da naruši zdravlje stanovništva, životnu sredinu i ukupnu bezbjednost, kako na teritoriji Hrvatske, tako i na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH", upozorio je Košarac.

miroslav drljaca

Gradovi i opštine

Drljača: Problem Trgovske gore rješavati na međunarodnom nivou

On kaže da je činjenica da postupci Hrvatske ozbiljno narušavaju dobrosusjedske odnose i da ovo prijeti da postane otvoreno pitanje.

"Ne vjerujemo u dobre namjere Hrvatske, ali ovakve odluke nas neće obeshrabriti. Mi nastavljamo borbu protiv spornog odlagališta na Trgovskoj gori", istakao je Košarac.

On je podsjetio da BiH, kao susjedna i direktno pogođena zemlja, uopšte nije bila uključena u proces donošenja odluka u vezi sa spornim izborom lokacije u graničnom području, niti je ozbiljno konsultovana u skladu sa međunarodnim pravnim normama, što je značajno kršenje obaveza Espo i Arhuške konvencije".

Košarac je poručio da Sekretarijat Espo konvencije mora reagovati.

"Nećemo odustati jer su interes naših građana, zaštita njihovog zdravlja i životne sredine nulti prioritet", istakao je Košarac.

Hrvatski sabor izglasao je danas Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

