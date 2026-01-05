Vučić: Svaki uspjeh Srpske mi u Srbiji sa radošću iščekujemo

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić poručio je sa ceremonije otvranja nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar", da je srećan što može da podijeli trenuttke radosti, te da će Srbija uvijek biti uz svoj narod u Republici Srpskoj.

"Ja sam srećan što mogu sa vama da podijelim trenutke radosti povodom otvaranja jednog velelepnog objekta. Ja razumijem direktora bolnice Nedeljka Lambetu i gradonačelnika Mirka Ćurića koji su htjeli da se pohvale ovim objektom, jer imaju čime da se pohvale. Više od 60 miliona evra uložiti u zdravstveni objekat u Srpskoj jeste podvig i čestitam građanima Trebinja i građanima Srpske", rekao je Vučić.

Dodaje da je izgradnja ove bolnice velika stvar za ovaj kraj, te da je u današnjem svijetu važno pet stvari.

"U današnjem svijetu samo pet stvari su od velikog značaja i biće odlučujuće u budućnosti. Zapamtite: pod jedan – vojska i odbrana zemlje; pod dva – energija i energetika; pod tri – hrana i voda; pod četiri – zdravstvo; i pod pet – vještačka inteligencija. To je jedinih pet sistemski važnih stvari za opstanak naroda u budućnosti", poručio je Vučić.

Ističe da je dobro što Republika Srpska posvećuje pažnju liječenju ljudi, starijih i djece.

"Svaki uspjeh Republike Srpske i mi u Srbiji sa radošću iščekujemo, možda čak i strastvenije i snažnije nego kada mi postignemo uspjeh. Volimo Srpsku i ne stidimo se da to kažemo. Pripadamo istom narodu i ne stidimo se da to kažemo. To ističemo jer ćemo, u skladu sa svim sporazumima koje imamo, uvijek čuvati naš srpski jezik i pismo ćirilično, uvijek čuvati sve naše kulturne, ekonomske i sve druge veze", naglasio je Vučić.

Republika Srpska Dodik: Novi objekat bolnice u Trebinju predajemo generacijama koje dolaze

Podsjetio je okupljene da je prije dolaska na ceremoniju posjetio Mrkonjić, mjesto gdje je rođen Sveti Vasilije Ostroški.

"Kada smo dolazili ovd‌je iz Mostara i pravca Stoca, preko Ljubinja, otišli smo u Mrkonjiće, mjesto gd‌je je rođen Sveti Vasilije. Koliko je mogla, Srbija je pomogla obnovu i izgradnju čitave crkve i tog duhovnog centra i nastavićemo to da činimo", rekao je Vučić.

Dodaje da je Sveti Vasilije je u teškim vremenima imao jednu rečenicu, a to je: lako je ići širokim putem, samo širokim putem ne otvarate najvažnija vrata i kapije.

"Ponekad je potrebno izabrati teži put, onaj koji izgleda trnovit i koji d‌jeluje kao nemoguć, ali to je put časti i obraza. Kada idete tim putem, otvorićete najvažnije kapije i vrata koja bi blagosiljao i Sveti Vasilije", naglasio je Vučić.

Dodao je da se narodu obraća sa najčasnijeg mjesta na svijetu, te da osjeća dužnost da upozori narod i ljude.

"Sačuvali smo mir i uspjećemo to i ubuduće. Potrebni su nam razgovori i moramo da znamo kako su se sa nama obračunavali kada nismo bili snažni. Nastavićemo da pomažemo sve projekte – od bolnica, domova zdravlja, vrtića, škola – sve projekte u Republici Srpskoj. Htjeli smo i na nivou Federacije, nisu htjeli našu ruku i pomoć. Oni ne znaju šta se sve promijenilo u proteklih 15 godina jer i dalje vjeruju u sopstvene laži sopstvenih medija i političara", rekao je Vučić.

Naglašava da narod u Republici Srpskoj uvijek može da računa na podršku Srbije.

"Uvijek možete da računate na našu podršku i hvala vam, predsjedniče Dodik, što ste me pozvali da prisustvujem. Kralj Aleksandar je imao važno obraćanje prije smrti i Trebinje je dobro mjesto za važne govore. Teška godina nam predstoji, politički najteža. Moramo da čuvamo jedni druge i sada je vrijeme da svoju snagu pokažemo time što ćemo nuditi dijalog i razgovore, ali i biti spremni da branimo ognjišta i čuvamo srpsko ime i prezime", zaključio je Vučić.