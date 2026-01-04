Preminuo Srbo Kompot - stari Drinski Vuk

Srboljub Mitrović, poznatiji kao Srbo Kompot, dugogodišnji profesor fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi "Anta Bogićević" preminuo je jutros u Loznici, javlja Jadar "Pres Loznica".

Mnoge generacije pamtiće ga kao vrhunskog sportistu, omiljenog profesora, koji je uvijek bio spreman da pomogne, da se našali i nasmije vas do suza.

Stari Drinski vuk, koji se sa svojim drugovima ali i sam, mnogo puta kupao u svojoj miljenici Drini, na kojoj je proveo čitav svoj život, u koju je ulazio kada 99,99 posto stanovništva smjelo nije. Za njega je hladnoća bila mačiji kašalj.

Jedan je od onih koji su utemeljili "Plivanje za časni krst" u Loznici.

"Ove godine, na Bogojavljenja, plivanje za Časni krst biće u sjećanje i u slavu na našeg profesora Srbu, ujedno ovo će biti prva godina bez njega", navodi se u objavi.