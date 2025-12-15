Logo
Drljača: Problem Trgovske gore rješavati na međunarodnom nivou

15.12.2025

15:00

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača ocijenio je da je današnje izglasavanje Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskom saboru još jedan šamar iz Hrvatske kada je u pitanju problem Trgovske gore i da će ovaj problem morati da se rješava na međunarodnom nivou.

Drljača je rekao Srni da su se do sada iz BiH trudili da objasne zašto odabrana lokacija za skladište radioaktivnog otpada nije adekvatna i koliko je opasna za opštine u slivu rijeke Une.

- S druge strane, oni nas sve ovo vrijeme nisu uključivali ni u svoje planove, ni u rezultate istraživanja. Ne znamo šta im je sljedeći korak - rekao je Drljača.

On smatra da se prakse objašnjavanja treba ostaviti po strani jer u Hrvatskoj dobro znaju kako je lokacija odabrana i šta su sve zaobišli da bi ostvarili planove.

- Krajnje je vrijeme da se koncentrišemo na rješavanje problema na međunarodnom nivou, pred Komesarijatom Espo konvencije ili u sudskom postupku. Ovo je problem koji će se morati rješavati na međunarodnom nivou - rekao je Drljača.

Miroslav Drljača

Novi Grad

