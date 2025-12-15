Logo
Large banner

Jerinić: Podnijeću krivične prijave protiv članova CIK-a, nanijeli su ozbiljnu štetu Doboju

Izvor:

ATV

15.12.2025

12:05

Komentari:

0
Јеринић: Поднијећу кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, нанијели су озбиљну штету Добоју

Gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić rekao je da će podnijeti krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su, svjesno i namjerno, svojim nezakonitim i politički motivisanim odlukama nanijeli ozbiljnu štetu gradu Doboju i njegovim građanima.

Naveo je da postoji osnovana sumnja da su odluke CIK-a donesene pod direktnim uticajem opozicionih političkih struktura, čime je ova institucija grubo pogazila svoju zakonsku obavezu nezavisnosti, profesionalnosti i nepristrasnosti. Takvo ponašanje predstavlja opasan presedan i direktan udar na pravni poredak BiH.

''Zbog samovolje i političkog aktivizma pojedinih članova CIK-a, Grad Doboj je pretrpio finansijsku štetu, institucionalnu blokadu i narušavanje demokratske volje građana. Ovo nije greška, ovo je svjesno i odgovorno djelovanje protiv interesa jednog grada''. kazao je Jerinić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

Poručuje jasno da Grad Doboj neće ćutke posmatrati kako se preko leđa njegovih građana vode političke igre i obračuni. ''Svako ko misli da može zloupotrebljavati institucije i ostati bez posljedica, vara se''', naglasio je.

Nadležni pravosudni organi moraće da ispitaju ulogu i odgovornost članova CIK-a, jer niko nije iznad zakona, pa ni oni koji su umislili da mogu donositi odluke po nalogu SDS-a i Šmita, a ne po zakonu, podjeća Jerinić.

Staša Košarac

Svijet

Košarac: Neobjavljivanjem izbornog rezultata CIK potvrđuje da je u rukama Šmita

''Ovo je borba za dostojanstvo grada, za zakonitost i za pravo građana Doboja da o svojoj sudbini odlučuju bez političkih manipulacija i institucionalnog nasilja'', zaključio je gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

gradonačelnik Doboja

Boris Jerinić

CIK BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пресуда за убиство Раденка Башића: Раилићу 29, Миљатовићу 34 године затвора!

Hronika

Presuda za ubistvo Radenka Bašića: Railiću 29, Miljatoviću 34 godine zatvora!

52 min

0
Објављен списак настрадалих: Најмлађа жртва дјевојчица Матилда (10)

Svijet

Objavljen spisak nastradalih: Najmlađa žrtva djevojčica Matilda (10)

56 min

0
Душан Влаховић има договор са новим тимом!

Fudbal

Dušan Vlahović ima dogovor sa novim timom!

1 h

0
Сејо Калач развео се након 22 године брака: "Почео је да ломи све по кући, звали смо полицију"

Scena

Sejo Kalač razveo se nakon 22 godine braka: "Počeo je da lomi sve po kući, zvali smo policiju"

1 h

0

Više iz rubrike

ФБиХ им није дала ни марку, начелник: "Ето колико им вриједимо"

Gradovi i opštine

FBiH im nije dala ni marku, načelnik: "Eto koliko im vrijedimo"

1 d

0
Свједочење Гарде о ратним данима сабрана у монографију

Gradovi i opštine

Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

1 d

0
Служен парастос погинулим и умрлим радницима рудника

Gradovi i opštine

Služen parastos poginulim i umrlim radnicima rudnika

1 d

0
Помоћ за набавку печенице ветеранима "Гарде Пантери"

Gradovi i opštine

Pomoć za nabavku pečenice veteranima "Garde Panteri"

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner