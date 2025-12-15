Jerinić: Podnijeću krivične prijave protiv članova CIK-a, nanijeli su ozbiljnu štetu Doboju

Gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić rekao je da će podnijeti krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su, svjesno i namjerno, svojim nezakonitim i politički motivisanim odlukama nanijeli ozbiljnu štetu gradu Doboju i njegovim građanima.

Naveo je da postoji osnovana sumnja da su odluke CIK-a donesene pod direktnim uticajem opozicionih političkih struktura, čime je ova institucija grubo pogazila svoju zakonsku obavezu nezavisnosti, profesionalnosti i nepristrasnosti. Takvo ponašanje predstavlja opasan presedan i direktan udar na pravni poredak BiH.

''Zbog samovolje i političkog aktivizma pojedinih članova CIK-a, Grad Doboj je pretrpio finansijsku štetu, institucionalnu blokadu i narušavanje demokratske volje građana. Ovo nije greška, ovo je svjesno i odgovorno djelovanje protiv interesa jednog grada''. kazao je Jerinić.

Republika Srpska Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

Poručuje jasno da Grad Doboj neće ćutke posmatrati kako se preko leđa njegovih građana vode političke igre i obračuni. ''Svako ko misli da može zloupotrebljavati institucije i ostati bez posljedica, vara se''', naglasio je.

Nadležni pravosudni organi moraće da ispitaju ulogu i odgovornost članova CIK-a, jer niko nije iznad zakona, pa ni oni koji su umislili da mogu donositi odluke po nalogu SDS-a i Šmita, a ne po zakonu, podjeća Jerinić.

Svijet Košarac: Neobjavljivanjem izbornog rezultata CIK potvrđuje da je u rukama Šmita

''Ovo je borba za dostojanstvo grada, za zakonitost i za pravo građana Doboja da o svojoj sudbini odlučuju bez političkih manipulacija i institucionalnog nasilja'', zaključio je gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić u saopštenju.