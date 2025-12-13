Logo
Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

Autor:

Božana Živanović

13.12.2025

19:40

Свједочење Гарде о ратним данима сабрана у монографију
Foto: ATV

Iz srednjoškolske klupe je otišao na služenje redovnog vojnog roka, a potom i na ratište. Kao pripadnik Prve motorizovane gardijske brigade Darko Ćulibrk je ranjen, pa zarobljen. Dobro pamti kraj 1994. i tri mjeseca provedena u sarajevskim logorima.

"Gdje je dolazilo do raznih tortura tipa paljenja kose, gaženja po stomaku , prilikom nalaženje mene na liniji pokušali su i uspjeli da mi izbiju zibe u vilici udarcima čizmama po glavi”, kaže Ćulibrk.

Darko je ranjen na Treskavici. Upravo je to područje gardistima u sjećanju kao najteže od ratišta koja su prošli.

"Smatram da je najteže bilo u širem rejonu Treskavice kada su neprijateljske snage težile da širim obuhvatom ovladaju rejonom Treskavice i nastave dalja dejstva prema Goraždu”, kaže Slobodan Simić, bivši pripadnik Garde.

Ratni put ovjekovječili su među stranicama monografije. Govori o osnivanju brigade, komandantima, pjesmama koje su ih opjevale, kao i stradalim saborcima.

“Ukupno je poginulo 117 gardista i istraživanje o podacima njihovim je trajalo dugo, u monografiji su sadržane sve slike poginulih gardista sa podacima”, kaže Željko Dakić, autor monografije.

Brigada je formiranja 1993. godine, rasformirana četiri godine kasnije. Ideja da se opiše njen put rođena je 2022. a istraživanje i dokumentovanje je trajalo tri godine.

