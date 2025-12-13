Služen parastos poginulim i umrlim radnicima rudnika

Bogdan Davidović, bio je radnik Rudnika željezne rude „Ljubija“ i potomak rudara, koji je prije više od 30 godina položio svoj život za odbranu Republike Srpske. Sjećanje na njegovo herojstvo i danas čuva njegova porodica.

"Miješaju se ovdje osjećaji tuge, žalosti ali i nešto što čovjeka podržava u svemu tome da nismo zaboravljeni, da ti ljudi koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske nisu zaboravljeni ni danas, poslije 30 godina", kaže Brankica Davidović, supruga poginulog radnika Rudnika željezne rude „Ljubija“.

U spomen parku cvijeće su položile porodice poginulih boraca i preminulih radnika, te rukovodstvo Rudnika „Ljubija“ i prijedorskog preduzeća „Nova Ljubija“, te predstavnici Gradske uprave Prijedor.

"Ujedno obilježavamo pomen na ova imena koja se nalaze ugravirana na ovom spomen obilježju, ali isto tako obilježavamo i pomen na naše radne kolege koji nažalost nisu dočekali da odu u zasluženu penziju nego su nas napustili tokom svog radnog vijeka", kaže Dario Antonić, predsjednik Sindikalne organizacije "Nova Ljubija".

Na teritoriji grada Prijedora postoji veliki broj spomenika koji su u vremenu poslije Odbrambeno – otadžbinskog rata izgrađeni s ciljem da se održi sjećanje na pale borce, koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.

"U vremenu kako sam protok vremena odnosi da kažem te ljude, smanjuje se broj onih koji dolaze i koji se sjećaju, ali tu smo mi, njihovi potomci koji treba da zadržimo sjećanje na naše pretke, na naše očeve, djedove koji su dali život za Republiku Srpsku", kaže Branko Mudrinić, šef Kabineta gradonačelnika Prijedor.

Rudnik željezne rude „Ljubija“ nekada je brojao više od pet hiljada radnika. Za vrijeme bivše Jugoslavije, Dan rudara obilježavao se 21. decembra, a od osnivanja Republike Srpske, zaštitnica svih rudara je Sveta Varvara koja se proslavlja, 17. decembra.