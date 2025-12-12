Tehnička škola u Doboju panelom napaja info - pult

Solarni panel snage 1200 vati postavljen je na krov radionica Tehničke škole u Doboju. Koristiće školi i štedjeti energiju. Rezultat je projekta koji su osmislili i realizovali mladi tehničari.

“On će napajati neke dijelove naše škole napravili smo info pult koji koristi profesorima i roditeljima kada dođu na informacije nabavili smo laptop koji je spojen na taj panel”, rekla je Tea Kršić, učenica tehničke škole.

Projekat je vodilo petoro đaka, ali je u realizaciju bilo uključeno stotinak. Jedni su pravili nosače, drugi radili plan i proračun.

“Da proračunaju kako bi to panel trebalo da radi dok su građevinci proračunavali kolika bi težina nosača trebala za taj panel na krovu naših radionica i oni su isto tako ozrađivali crtež našeg info pulta”, rekla je Milica Sarafijanović, učenica Tehničke škole Doboj.

Sve je sa 3000 maraka realizovano uz pomoć Omladinske banke i grada. Stotinu hiljada maraka trebalo bi za potpuno napajanje škole sa panela, za šta je urađena projektna dokumentacija.

“Projekat je zamišljen tako što bi se cijeli krov radionice pokrio solarnim panelima što bi bila dovoljna površina panela za naše potrebe”, rekao je Dragan Dostanić, direktor Tehničke škole Doboj

Potrošnja struje u ovoj školi mjeri se desetinama hiljada maraka na godišnjem nivou. Potpunim napajanjem putem panela ostvarile bi se, kažu, značajne uštede.