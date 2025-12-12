Logo
Large banner

Otkazan još jedan koncert Ace Lukasa u Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić

12.12.2025

11:16

Komentari:

2
Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

Nakon što mu je u četvrtak, 11. decembra, otkazan koncert u banjalučkom Klubu 17, Aca Lukas je dobio još jednu odbijenicu u Republici Srpskoj.

Naime, s obzirom da je pomenuti koncert bio zakazan za 29. decembar, nakon otkazivanja on je za taj datum rezervisao nastup u nevesinjskoj kafani "Jedno mjesto".

Аца Лукас

Banja Luka

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Ipak, danas stižu informacije da je i taj koncert otkazan.

Na zvaničnoj Instagram stranici pomenute kafane objavljen je stori na kojem preko najave koncerta sada piše samo "OTKAZANO".

Klub 17 otkazao koncert

Nakon što se Aca Lukas pohvalio kako je rasprodao sve ulaznice za koncert u Banjaluci, Klub 17, u kojem je nastup trebalo da bude održan, saopštio je da je isti otkazan.

Отказан концерт Аце Лукаса у Невесињу
Otkazan koncert Ace Lukasa u Nevesinju

Koncert je bio zakazan za 29. decembar.

"Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa", naveli su na svojoj Instagram stranici.

Dodali su da će svim gostima koji su kupili ulaznice novac biti vraćen.

Полиција Србија

Hronika

Otkriveno šta je eksplodiralo u kući: Poznat identitet stradalog muškarca

"Način i proceduru refundacije objavićemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije. Sav ostali najavljeni novogodišnji program održaće se prema planu i u najavljenim terminima, te sve postojeće rezervacije za te datume ostaju važeće", istakli su iz Kluba 17.

I Jahorina otkazala nastup

Olimpijski centar "Jahorina" saopštio je 30. novembra da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.

Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju.

Fotografija sa Naserom Orićem

Društvenim mrežama prije desetak dana proširila se fotografija na kojoj pjevač Aca Lukas sjedi za stolom sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženog za brojne zločine nad Srbima.

Na večeri, nasmijani, pozirali su u društvu još jednog pjevača, Šerifa Konjevića, i još jedne oosbe.

Nakon fotografije uslijedile su brojne reakcije, a sam Lukas je izjavio da nije poznavao osobu s kojom je sjedio.

Podijeli:

Tagovi:

Aca Lukas

koncert

nastup

Nevesinje

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре

Svijet

Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

1 h

0
Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

Zdravlje

Srčani udar ''udovica'' je najopasniji: Ako se ne reaguje odmah, ishod je fatalan

1 h

0
Датум рођења открива хоћете ли бити богати: Је ли ваш на попису?

Zanimljivosti

Datum rođenja otkriva hoćete li biti bogati: Je li vaš na popisu?

1 h

0
Преминула "краљица" пластичних операција

Svijet

Preminula "kraljica" plastičnih operacija

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар

Gradovi i opštine

Policija podsjeća građane: Rok je 31. decembar

2 h

0
Још једна општина у Српској на корак до статуса града

Gradovi i opštine

Još jedna opština u Srpskoj na korak do statusa grada

2 h

0
Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ

Gradovi i opštine

Katastrofa u Banjaluci: Vazduh je opasan, najgori u BiH

13 h

0
Невенка Максимовић

Gradovi i opštine

Policija traga za Nevenkom Maksimović: Upućen apel građanima

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner