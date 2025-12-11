Logo
Katastrofa u Banjaluci: Vazduh je opasan, najgori u BiH

11.12.2025

22:32

Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ
Prema najnovijim podacima Eko akcije, izmjerenim večeras, 11. decembra u 20 sati, kvalitet vazduha u više gradova Bosne i Hercegovine je izrazito loš. Građanima se savjetuje maksimalan oprez, posebno osjetljivim grupama.

Banjaluka – "Opasan" kvalitet vazduha

Večeras je u Banjaluci indeks kvaliteta vazduha dostigao čak 411, što grad svrstava u kategoriju opasno. PM2.5 čestice izmjerene su na alarmantnih 476.

Iz Eko akcije upozoravaju da ozbiljne posljedice mogu zahvatiti cijelo stanovništvo. Svima koji borave na otvorenom preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora. Najugroženije grupe – trudnice, d‌jeca, starije osobe te osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima – trebaju ostati u zatvorenom prostoru.

Na mjernoj stanici u Lazarevu izmjeren je idenks 411. U posljednjih sedam dana u Banjaluci su se smjenjivale oznake od nezdrav do vrlo nezdrav, a ovo je prvi put da je vazduh opasan.

Prijedor – "Vrlo nezdrav" kvalitet vazduha

Večeras u Prijedoru indeks iznosi 228, sa PM10 vrijednošću od 184. Osobe s respiratornim problemima, posebno astmatičari, mogu očekivati značajno pogoršanje simptoma.

Ranljive kategorije moraju izbjegavati aktivnosti vani, dok se ostalima preporučuje smanjen boravak na otvorenom i izbjegavanje napora.

Tuzla – "Vrlo nezdrav" kvalitet vazduha

U Tuzli je izmjeren indeks 206, sa PM2.5 od 146. Posljedice su slične kao u Prijedoru, povećava se rizik za respiratorne probleme kod svih građana, a naročito kod hroničnih bolesnika, trudnica, d‌jece i starijih osoba.

Sarajevo – "Nezdrav" kvalitet vazduha

Sarajevo ima indeks 190, što se smatra nezdravim. Iako situacija nije alarmantna kao u Banjaluci, zdravstvene preporuke ostaju: mogući su pojačani simptomi kod osoba sa srčanim i plućnim problemima, dok se svima ostalima savjetuje oprez, kraći boravak vani i izbjegavanje većih napora.

