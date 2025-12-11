Kuća od blata i slame u BiH: Par iz Bijeljine napravio dom bez kredita

Mladi par u Bijeljini i Bajmoku gradi kuće od prirodnih materijala – slame, blata i drveta – koje štede energiju, stvaraju zdravu mikroklimu i dugotrajne su.

"Jadna djeca, nemaju od čega da prave kuću, već od blata i slame… Pa zar nema niko da im pomogne da to naprave kako treba“, prokomentarisala je jedna starija stanovnica Bijeljine kada je čula da dvoje mladih ljudi na ovaj, za mnoge neobičan način, grade svoj dom.

Banja Luka Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Aleksandar Drinić i Biljana Gavrić godinama slušaju ovakve i još oštrije komentare. Od kada su počeli da podižu kuću u Donjoj Čađavici, nadomak Bijeljine, koristeći isključivo prirodne materijale, njihov rad privlači znatiželjne poglede i, nerijetko, nerazumijevanje.

Njihov budući dom nalazi se tik pored puta koji spaja Bijeljinu i Brčko, pa samim tim ne može da prođe neprimijećen.

Iako je gradnja kuća od blata, slame, drveta i zemlje rijetkost u Bosni i Hercegovini, ona je daleko prisutnija u Srbiji, Hrvatskoj, Austriji i širom Evrope, gdje se ovakvi ekološki objekti smatraju dugovječnim, izuzetno energetski efikasnim i zdravim za život.

Biljana kaže da im je od prvog dana bilo jasno da mnogi neće razumjeti šta rade.

"Ljudima ništa nije jasno. Prvo su mislili da je to neka baraka, pa štala, pa kućica za konje ili pčele… Zaista smo slušali razne komentare, priča ona kroz osmijeh.

Aleksandar dodaje:

"Dolazio nam je jedan arhitekta koji je savjetovao da ‘usidimo kuću’, da je ne bi odnio uragan. Ja mu kažem – na kući je deset kubika zemlje! Ljudi ne mogu da prihvate da kuća bez betona može da bude čvrsta i stabilna".

Od drveta do slame – potraga za zdravim domom

Aleksandar objašnjava da su oboje od početka znali da ne žele život u gradu.

"Tamo je zagađenje katastrofalno. Puno se loži ugalj, vazduh je sve gori. Onda dođe kredit – trideset godina da otplaćuješ stan ili kuću, osim ako ti roditelji već nisu obezbijedili nešto“, kaže on, prenosi "Stil".

Zato su odlučili da se okrenu prirodi i da, umjesto betona i armature, sami naprave svoj dom.

"Prvo smo razmišljali o drvenoj kući. Tražili smo planove, pretraživali sve što postoji. I onda smo naišli na planove kuća od prirodnih materijala – blata, slame, zemlje, kreča… To nas je oduševilo. Nismo htjeli klasičnu kuću, jer znamo sve njene nedostatke. Željeli smo nešto zdravije, dugotrajnije i energetski efikasnije“, priča Biljana.

Aleksandar dodaje da su čak pronašli jednu firmu kod Sarajeva koja pravi brvnare.

Zanimljivosti Ova dva znaka očekuju abnormalni finansijski prilivi

"Razmatrali smo to, ali drvo nema dovoljnu izolaciju za svakodnevni život. To je odlično za vikendicu, ali nije za kuću u kojoj si svakog dana, tokom zime, ljeta, kiša, visokih temperatura…“, objašnjava on.

Ovaj mladi par, koji je zajedno već godinama, posvetio je mjesece istraživanju ekoloških tehnika gradnje, tradicionalnih metoda i savremenih prirodnih materijala. Učili su iz iskustava širom Evrope, gledali radionice, čitali knjige, a deo znanja stekli su i kroz praksu.

"Išli smo u Irig, u Srbiji, da tamo vidimo kako je jedan čovjek napravio kuću na sprat koristeći ovu tehniku. Prodao je stan u Beogradu i otišao u Irig, gdje je napravio kuću pokrivenu trskom. Napolju je bilo više od 30 stepeni, klima u automobilu je radila, a kada smo ušli unutra – bilo je prohladno. Pitali smo ga kako grije, a on je rekao da je, kad je najhladnije, dovoljna jedna vatra u peći da zagrije 120 kvadrata", pričaju.

Ovaj utisak bio je presudan za Aleksandra Drinića i Biljanu Gavrić. Tada su shvatili da su kuće od prirodnih materijala mnogo više od romantične ideje – da su energetski efikasne, zdrave za život, udobne i dugotrajne.

To je bila prekretnica poslije koje više nisu imali dilemu da li da se upuste u gradnju ovakvog doma.

Osnova od betona, sve ostalo – priroda

Kuće ovog tipa najčešće imaju samo jednu betonsku komponentu – takozvanu "mrtvu ploču", odnosno temeljnu osnovu na kojoj se dalje gradi. To je jedini dio konstrukcije koji je urađen na tradicionalan savremeni način.

"Samo su nam majstori trebali za tu ploču, sve ostalo smo radili sami. A kad kažem ‘mi’, mislim na nas dvoje, naše roditelje, porodicu i prijatelje. Svi radimo kad možemo. Da imam dva mjeseca odmora i 10–20 ljudi, kuću bismo napravili za dva mjeseca“, govori Aleksandar.

Zemljište su dobili ranije, administrativne korake rješavali godinama, nakon čega je počela gradnja.

Drveni ramovi i stabilna konstrukcija

Na betonsku ploču postavljaju se ramovi od crnog bora, učvršćeni metalnim ankerima i maticama. Ovi ramovi služe kao osnovna kostur-konstrukcija kuće. Na njih se kasnije nadovezuje drvena konstrukcija krova.

Svijet Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

Ovaj korak je ključan, jer drvo daje elastičnost i otpornost na potrese i spoljne uticaje. Takve kuće, tvrde stručnjaci, bolje podnose vremenske promjene od rigidnih betonskih sistema.

Debeli zidovi od presovanih bala slame (30–60 centimetara)

Nakon konstrukcije, postavljaju se bale slame – snažno presovane, vrlo guste, izuzetno otporne na vlagu, insekte i čak požar.

Debljina zidova kreće se od 30 do 60 centimetara, što je daleko više od standardnog zida u klasičnoj gradnji. Upravo ta debljina omogućava odličnu izolaciju – ljeti hladi, zimi zadržava toplotu.

Malterisanje blatnim i krečnim malterom

Zidovi se prvo malterišu:

blatnim malterom – koji dozvoljava zidu da "diše“, reguliše vlagu i daje prirodnu mikroklimu

krečnim malterom kao završnim slojem – koji dezinfikuje, štiti i čini zid dugotrajnim

Aleksandar i Biljana izbjegavaju cement, jer on "zaključava“ zid, sprečava prirodno isparavanje vlage i dovodi do propadanja.

Zeleni krov – prirodna izolacija i estetski užitak

Njihova kuća ima tzv. zeleni krov, prekriven travom i biljkama.

Takav krov:

smanjuje gubitak toplote zimi

hladi kuću leti

štedi 20% energije

štiti od UV zračenja

smanjuje buku

filtrira vazduh

izgleda izuzetno lijepo kada se pretvori u cvjetnu površinu

Može služiti kao terasa, bašta, pa čak i prostor za odmor, jer ima malu kosinu.

Krov se sastoji od više slojeva:

nosača (daske ili betonska ploča)

krovne membrane

zaštite i barijere za korijenje

termoizolacije

drenažnog sloja

podloge za rast vegetacije

Ovaj sistem često se koristi u Skandinaviji, Njemačkoj i Austriji – sada sve češće i na Balkanu.

Iskustvo iz Bajmoka – obnova tradicije

Sličan projekat realizuje i Ljubiša Vuković u Bajmoku, u sjevernoj Vojvodini. On obnavlja staru vojvođansku kuću koristeći iste prirodne materijale: slamu, blato, pijesak i drvo.

I on se susreo sa nerazumijevanjem.

"Mnogi povezuju gradnju sa blatom i slamom sa siromaštvom, pa neće da prihvate takvu ideju. A kuće građene od materijala iz okoline traju 200–300 godina, za razliku od industrijske gradnje koja jedva izdrži pedesetak", ispričao je.

Vuković, iskusan građevinac, ističe da je slama idealan izolator i lak za obradu.

Mitovi i istine o slamnatim kućama

Ljudi često vjeruju da:

miševi i insekti ulaze u slamu

slama lako gori

blato je nestabilno i slabo

Sve su to zablude.

"Kad se zid umalteriše, nema dovoljno kiseonika za život insekata. Zid je otporan na vatru i po propisima može parirati bloku i cigli“, objašnjava Vuković.

Svijet Novi saobraćajni se počeo koristiti u Evropi - donosi kazne i do 200 evra, a evo šta tačno znači

Blatni malter je, prema njegovim riječima, jedini ispravan izbor – cement "zaguši" zid i ubrzava propadanje.

Završni sloj maltera mora biti mješavina pijeska, zemlje i kreča, sa obaveznim podizanjem zida 30 centimetara iznad zemlje kako bi se zaštitio od vlage. Južna strana kuće poželjno je da bude staklena – zbog sunčeve svjetlosti i prirodnog grijanja.

Sve više ljudi širom regiona okreće se prirodnoj gradnji iz tri razloga:

Ekonomičnost – ovakva kuća se gradi uz manji budžet, bez kredita.

Zdravlje – prirodni materijali stvaraju zdravu mikroklimu, bez vlage i toksina.

Energetska efikasnost – kuće su tople zimi i hladne ljeti, uz minimalno grijanje i hlađenje.

Gradnja od slame, zemlje, drva i trske nije povratak "siromaštvu“, već povratak mudrosti koja je vijekovima funkcionisala – održivo, ekonomično i u skladu sa prirodom.

Radoznali pogledi, znatiželja ili nerazumijevanje?

Kako u Bajmoku, tako i u okolini Bijeljine, ljudi često zastaju kraj ovakvih kuća da bi vidjeli šta se zapravo gradi. Mnogi su u početku mislili da je u pitanju hir mladih ljudi, zanesenjaštvo ili čak posljedica siromaštva – jer se u našim krajevima blato, slama i drvo nerijetko povezuju sa starim vremenima i nedostatkom novca.

Međutim, oni koji se raspitaju ubrzo otkriju da je priča upravo suprotna: ovakva gradnja nije rezultat nemanja, nego posebnog načina razmišljanja – ekonomičnog, racionalnog i ekološki osviješćenog.

Ovakve kuće nisu ni improvizacija ni privremeno rješenje, već dugoročna investicija, često izdržljivija i stabilnija od konvencionalne gradnje.

Koliko košta izgradnja kuće od prirodnih materijala?

Drinić pojašnjava dimenzije i troškove njihove buduće kuće:

"Naša kuća spolja ima 13,5 sa 9,5 metara. Unutra je oko stotinu kvadrata korisnog prostora, a ostatak zauzimaju zidovi deblji od 60 centimetara. Za kuću ovog tipa, potpuno useljivu, potrebno je oko 23.000 maraka, dakle oko 11.500 evra. Najskuplji dio je temelj, beton – na njega je otišlo oko 3.000 evra", kaže on.

Kada se uporedi s troškovima izgradnje klasične kuće, ovakav pristup je često i do tri puta jeftiniji, pogotovo jer se veći dio posla može raditi ručno, bez potrebe za specijalizovanom opremom ili velikim timovima majstora.

Zašto ove kuće štede energiju?

Ključ uštede krije se u svojstvima slame. Aleksandar objašnjava:

"Ako je slama čvrsto balirana, njen koeficijent toplotne izolacije deset puta je bolji od zida napravljenog od običnog bloka sa tri centimetra stiropora".

To praktično znači da tokom zime kuća dugo zadržava toplotu, dok je tokom ljeta prijatno hladna – bez klime ili uz minimalno hlađenje. Uz dodatne elemente poput zelenog krova ili staklenika, energetska efikasnost dodatno raste.

Zabluda hermetičkog zatvaranja

Sagovornici upozoravaju i na jednu od najvećih grešaka modernog građevinarstva:

Ako se kuća potpuno zatvori stiroporom, PVC stolarijom i folijama, nastaje prostor u kojem vazduh ne cirkuliše. Vlagu koju stvaraju ljudi, disanje, kuvanje i tuširanje zidovi više ne mogu da upiju.

"Zidovi počinju da ’guše’, pojavljuje se kondenz, buđ i plemen, a dugoročno to može doprinijeti razvoju plućnih bolesti“, objašnjavaju sagovornici.

Kuće od prirodnih materijala omogućavaju zidovima da dišu, čime se automatski reguliše vlaga u prostoru – bez mašina, filtera ili dodatnih sistema.

Takve kuće ne zahtijevaju specijalizovane timove električara ili vodoinstalatera – standardne instalacije se mogu postaviti isto kao u svakom drugom objektu, uz minimalna prilagođavanja.

"To je naš dom, napravljen našim rukama, od materijala koji ne truju, ne zagađuju i ne zahtijevaju skupe sisteme da bi kuća bila topla i zdrava", priča Aleksandar.

Za njega i Biljanu, ovakva kuća nije samo objekat, već projekat života – povratak prirodi, slobodi i drugačijem sistemu vrijednosti, gdje se energija troši mudrije, prostor diše prirodno, a dom raste zajedno sa ljudima koji ga grade.