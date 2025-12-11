Logo
Zbog saobraćajne nesreće formirane kilometarske kolone

Izvor:

Avaz

11.12.2025

10:10

Komentari:

0
Гужва у саобраћају након саобраћајне несреће у Сарајеву
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Kilometarske kolone nastale su jutros zbog saobraćajne nesreće na kružnom toku u sarajevskom naselju Velešići.

Gužve su vidljive od glavne saobraćajnice kod Ambasade SAD, kao i duž Kranjčevićeve ulice i ulice Put Života.

Полиција ФБиХ

Hronika

Sarajlija uhapšen zbog sumnje da je uz prijetnju pištoljem počinio više krađa

Kako je ranije objavio portal "Avaza", pješak je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći.

- Dobili smo dojavu u 6:50 sati da je pješak udaren automobilom te je prevezen u Urgentni centar. Stepen povreda još uvijek nije poznat - kazali su iz MUP-a KS.

hitna pomoc

Hronika

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

Saobraćaj je obustavljen u pravcu tunela te se vozači upućuju na obilazne puteve.

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

gužva u saobraćaju

Komentari (0)
