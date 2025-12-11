Zbog saobraćajne nesreće formirane kilometarske kolone

Izvor:
Avaz
11.12.2025
10:10
Komentari:0
Kilometarske kolone nastale su jutros zbog saobraćajne nesreće na kružnom toku u sarajevskom naselju Velešići.
Gužve su vidljive od glavne saobraćajnice kod Ambasade SAD, kao i duž Kranjčevićeve ulice i ulice Put Života.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", pješak je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći.
- Dobili smo dojavu u 6:50 sati da je pješak udaren automobilom te je prevezen u Urgentni centar. Stepen povreda još uvijek nije poznat - kazali su iz MUP-a KS.
Saobraćaj je obustavljen u pravcu tunela te se vozači upućuju na obilazne puteve.
