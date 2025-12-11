Vatra "progutala" 600 bala sijena u Laktašima

Iz Vatrogasne jedinice Laktaši su saopštili da je na intervenciji učestvovalo 11 vatrogasac koji su radili od 1.10 do 6.30 ujutro, odnosno više od pet i po sati rada.

BiH Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Prekinite da nam rušite krstove na grobljima

"Tokom sinoćnje intervencije u selu Mrčevci, na gašenju požara u štali utrošena je izuzetno velika količina vode. 11 pratećih kamiona isporučilo je ukupno 88.000 litara, a dodatno je jedan navalni kamion obezbedio još 4.000 litara, što čini ukupno 92.000 litara vode upotrebljenih za lokalizaciju i konačno gašenje požara. Ovakva količina utrošene vode i angažovanog ljudstva jasno pokazuje koliki je bio obim požara i koliko je ozbiljna i zahtjevna bila čitava operacija gašenja", naveli su iz Vatrogasne jedinice Laktaši.



