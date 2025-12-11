Vatra "progutala" 600 bala sijena u Laktašima

Izvor:
ATV
11.12.2025
09:25
Komentari:0
Tokom noći između srijede, 10. decembra i četvrtka, 11. decembra na području Laktaša je gorjelo 600 bala sijena.
Iz Vatrogasne jedinice Laktaši su saopštili da je na intervenciji učestvovalo 11 vatrogasac koji su radili od 1.10 do 6.30 ujutro, odnosno više od pet i po sati rada.
"Tokom sinoćnje intervencije u selu Mrčevci, na gašenju požara u štali utrošena je izuzetno velika količina vode. 11 pratećih kamiona isporučilo je ukupno 88.000 litara, a dodatno je jedan navalni kamion obezbedio još 4.000 litara, što čini ukupno 92.000 litara vode upotrebljenih za lokalizaciju i konačno gašenje požara. Ovakva količina utrošene vode i angažovanog ljudstva jasno pokazuje koliki je bio obim požara i koliko je ozbiljna i zahtjevna bila čitava operacija gašenja", naveli su iz Vatrogasne jedinice Laktaši.
