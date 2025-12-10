Logo
Large banner

Novi asfalt u selu Mirilovići: Lakši i sigurniji put za sve mještane

10.12.2025

17:23

Komentari:

0
Нови асфалт у селу Мириловићи: Лакши и сигурнији пут за све мјештане
Foto: Ustupljena fotografija

U bilećkom selu Mirilovići završeni su radovi na asfaltiranju putne komunikacije u dužini od 1.420 metara.

Vrijednost asfaltiranja ove dionice iznosi 150.000 konvertibilnih maraka, a radove je izvelo preduzeće ''Hercegovina putevi“ iz Trebinja.

Паркинг

Auto-moto

Ljudi u čudu gledaju scenu sa parkinga: Asfaltiraše čovjeka u mjestu

Načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin istakao je da opština kontinuirano ulaže u razvoj seoskih područja i unapređenje putne infrastrukture.

''Ovo je obaveza iz prošlog saziva kada su potpisani ugovori sa izvođačem radova da se asfaltira nekoliko ulica u Bileći i da se uradi asfalt od deponije prema selu Mirilovići. Loša projektna dokumentacija usporila je realizaciju, pa smo je morali raditi iznova za gotovo sve ulice. Većina tih projekata sada je završena i obezbijeđena su sredstva za njihovu realizaciju. Zbog vremenskih uslova i skorog zatvaranja asfaltne baze u Trebinju, mislim da će bar još jedna ulica u Bileći biti asfaltirana do kraja godine'', rekao je Parežanin.

Načelnik Parežanin je dodao da je problem deponije u Mirilovićima riješen, te da je ona sada u potpunosti sanirana.

Дојчин Шикањић

Društvo

Mještanin Čelinca postao hit na internetu: Izuo čizme kako bi zakoračio na novi asfalt

''Ekološki inspektor je više puta obilazio deponiju. Bila je u katastrofalnom stanju i prijetilo je njeno zatvaranje. Sve što je naloženo, uradili smo. Sanirali smo teren, izravnali ga, nasuli, ogradili, postavili video nadzor i organizovali fizičko obezbjeđenje, tako da u radnom vremenu na deponiji uvijek ima portir'', naveo je načelnik.

Realizacijom ovih projekata, kako ističu iz Opštine, Bileća nastavlja ulaganja u unapređenje lokalne infrastrukture sa ciljem poboljšanja uslova života i ravnomjernog razvoja cijele opštine, prenosi Radio Bileća.

Podijeli:

Tagovi:

asfaltiranje puta

Bileća

Mirilovići

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ

Banja Luka

Banjalučka ulica ostala bez asfalta: Građani zabrinuti, prolazak kroz centar grada gotovo nemoguć

2 mj

0
Коначно нови асфалт у Херцеговини

Društvo

Konačno novi asfalt u Hercegovini

2 mj

0
'Топи' се асфалт од врућине: Штикла упада 'као у воду'

Srbija

'Topi' se asfalt od vrućine: Štikla upada 'kao u vodu'

4 mj

0
Невјероватна прича из комшилука: Три пута преживио угриз поскока - ''Више не силазим с асфалта''

Region

Nevjerovatna priča iz komšiluka: Tri puta preživio ugriz poskoka - ''Više ne silazim s asfalta''

4 mj

0

Više iz rubrike

Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

Gradovi i opštine

Direktorka škole u Mrkonjić Gradu podnijela ostavku

4 h

1
Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

Gradovi i opštine

Roditelj optuženog dječaka: Nadležni da utvrde da li je bilo nasilja

5 h

0
Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника

Gradovi i opštine

Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad: Obavljen razgovor sa dva maloljetnika

6 h

0
Тужилаштвима у овој години пријављена 84 извршиоца насиља

Gradovi i opštine

Tužilaštvima u ovoj godini prijavljena 84 izvršioca nasilja

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

00

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

18

57

Centralne vijesti, 10.12.2025.

18

55

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

18

50

Naučnici utvrdili koliko su ljudi zapravo monogamni u poređenju sa drugim vrstama

18

41

Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner