Novi asfalt u selu Mirilovići: Lakši i sigurniji put za sve mještane

U bilećkom selu Mirilovići završeni su radovi na asfaltiranju putne komunikacije u dužini od 1.420 metara.
Vrijednost asfaltiranja ove dionice iznosi 150.000 konvertibilnih maraka, a radove je izvelo preduzeće ''Hercegovina putevi“ iz Trebinja.
Auto-moto
Ljudi u čudu gledaju scenu sa parkinga: Asfaltiraše čovjeka u mjestu
Načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin istakao je da opština kontinuirano ulaže u razvoj seoskih područja i unapređenje putne infrastrukture.
''Ovo je obaveza iz prošlog saziva kada su potpisani ugovori sa izvođačem radova da se asfaltira nekoliko ulica u Bileći i da se uradi asfalt od deponije prema selu Mirilovići. Loša projektna dokumentacija usporila je realizaciju, pa smo je morali raditi iznova za gotovo sve ulice. Većina tih projekata sada je završena i obezbijeđena su sredstva za njihovu realizaciju. Zbog vremenskih uslova i skorog zatvaranja asfaltne baze u Trebinju, mislim da će bar još jedna ulica u Bileći biti asfaltirana do kraja godine'', rekao je Parežanin.
Načelnik Parežanin je dodao da je problem deponije u Mirilovićima riješen, te da je ona sada u potpunosti sanirana.
Društvo
Mještanin Čelinca postao hit na internetu: Izuo čizme kako bi zakoračio na novi asfalt
''Ekološki inspektor je više puta obilazio deponiju. Bila je u katastrofalnom stanju i prijetilo je njeno zatvaranje. Sve što je naloženo, uradili smo. Sanirali smo teren, izravnali ga, nasuli, ogradili, postavili video nadzor i organizovali fizičko obezbjeđenje, tako da u radnom vremenu na deponiji uvijek ima portir'', naveo je načelnik.
Realizacijom ovih projekata, kako ističu iz Opštine, Bileća nastavlja ulaganja u unapređenje lokalne infrastrukture sa ciljem poboljšanja uslova života i ravnomjernog razvoja cijele opštine, prenosi Radio Bileća.
