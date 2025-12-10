Logo
Direktorka škole u Mrkonjić Gradu podnijela ostavku

10.12.2025

14:13

Komentari:

1
Foto: Srna

Suzana Milić, direktorka Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, gdje se, prema tvrdnjama roditelja, dešavalo vršnjačko nasilje, dala je neopozivu ostavku na tu funkciju.

Milićeva je informaciju potvrdila za "Nezavisne novine" i dodala da ona više nije direktorka.

"Ja bih vas molila da mene više ne kontaktirate, jer sam upravo dala neopozivu ostavku zbog pritiska medija, torture i maltretiranja mene i moje porodice. Tako da, ubuduće se obraćajte nekom novom direktoru koji će biti imenovan", rekla je Milićeva.

Вук Бајрушевић

Hronika

U pucnjavi u kafiću ranjen Vuk Bajrušević

Ona kaže da su se potrudili maksimalno da dovedu u red situaciju, da se koliko-toliko, kako je navela, smanje tenzije, te da učenici pokušaju zajedno da riješe problem, naravno uz izrečene mjere onima koji su vršili nasilje.

Komentari (1)
