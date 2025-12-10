Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasio se Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad u Mrkonjić Gradu upoznat je sa slučajem navodnog vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" i aktivno radi na rješavanju situacije, kazala je direktorka ove ustanove Milica Stupar.

"Ova ustanova je upoznata sa slučajem u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" gdje su roditelji iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja, te radimo na tome. Zbog osjetljivosti predmeta za sada ne možemo izlaziti sa više informacija", istakla je Stuparova za Glas.

Podsjećamo, republička prosvjetna inspekcija stigla je u pomenutu školu u Mrkonjić Gradu kako bi ispitala navode o vršnjačkom nasilju.

Nadležne institucije, uključujući i Republički pedagoški zavod, vrše vanredni nadzor nad radom škole, a Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci formiralo je predmet po prijavi roditelja.