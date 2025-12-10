Logo
Large banner

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasio se Centar za socijalni rad

Izvor:

Glas Srpske

10.12.2025

11:37

Komentari:

0
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласио се Центар за социјални рад
Foto: ATV

Centar za socijalni rad u Mrkonjić Gradu upoznat je sa slučajem navodnog vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" i aktivno radi na rješavanju situacije, kazala je direktorka ove ustanove Milica Stupar.

"Ova ustanova je upoznata sa slučajem u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" gdje su roditelji iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja, te radimo na tome. Zbog osjetljivosti predmeta za sada ne možemo izlaziti sa više informacija", istakla je Stuparova za Glas.

Пунђа фризура

Stil

Tri ''zastarjele'' frizure su se vratile na velika vrata

Podsjećamo, republička prosvjetna inspekcija stigla je u pomenutu školu u Mrkonjić Gradu kako bi ispitala navode o vršnjačkom nasilju.

Nadležne institucije, uključujući i Republički pedagoški zavod, vrše vanredni nadzor nad radom škole, a Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci formiralo je predmet po prijavi roditelja.

Podijeli:

Tagovi:

Mrkonjić Grad

vršnjačko nasilje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву

Hronika

Prijetnje po život i fizički napad u Istočnom Sarajevu

1 h

0
Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

Stil

Tri ''zastarjele'' frizure su se vratile na velika vrata

1 h

0
đaci, škola, školski pribor

Gradovi i opštine

Izdvojeno 115.000 KM: Obezbijeđena sredstva za trebinjske đake

1 h

0
Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

Hronika

Jezivo porodično nasilje: Kćerka pretukla majku

1 h

0

Više iz rubrike

đaci, škola, školski pribor

Gradovi i opštine

Izdvojeno 115.000 KM: Obezbijeđena sredstva za trebinjske đake

1 h

0
Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

Gradovi i opštine

Sudžum za ATV nakon ostavke: Umorio sam se

2 h

0
Школа, учионица

Gradovi i opštine

Inspekcija u školi u Mrkonjić Gradu, okupili se roditelji učenika

2 h

0
Беба новорођенче

Gradovi i opštine

Derventa promoviše porodicu: Za 54 mališana grad je izdvojio 27.000 maraka

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

12

53

Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

12

53

"Slučaj Trgovske gore ima elemente ekološkog rasizma"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner