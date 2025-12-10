Izdvojeno 115.000 KM: Obezbijeđena sredstva za trebinjske đake

Grad Trebinje potpisao je ugovore o dodjeli novčane pomoći za djecu iz područnih osnovnih škola i djeci koja žive u ruralnim područjima, a nemaju područno odjeljenje osnovne škole u mjestu prebivališta. Ugovori o dodjeli pomoći potpisani su i za djecu bez jednog ili oba roditelja.

Grad je ove godine podržao 105 djece koja pohađaju područne škole i 15 učenika bez jednog ili oba roditelja.

Za ova dva javna poziva iz gradskog budžeta izdvojeno je 115.000 KM.

Osmu godinu za redom u okviru dva programa koje raspisuje Grad Trebinje, propisani su ugovori s korisnicima novčane pomoći za djecu iz ruralnih područja i djecu bez jednog ili oba roditelja.

Ovakav vid podrške od velikog je značaja, istakli su korisnici.

Zahvaljujući dijelom ovoj podršci grada, područne škole na prostoru Trebinja nisu napuštene, istakli su nadležni.

"Što se tiče programa za ruralna područja do sada smo imali pozitivno iskustvo, nijedna nam se škola nije ugasila u posljednjih osam godina, dok se mnoge gase i možemo slobodno reći da je jedan od razloga, ne jedini, i ova novčana podrška", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Sredstva će biti isplaćivana tokom devet mjeseci, četiri rate u ovoj godini i pet u 2026. godini.

Za ovaj program podrške grad je izdvojio oko 115.000 KM.