Logo
Large banner

Izdvojeno 115.000 KM: Obezbijeđena sredstva za trebinjske đake

10.12.2025

11:29

Komentari:

0
đaci, škola, školski pribor
Foto: Unsplash

Grad Trebinje potpisao je ugovore o dodjeli novčane pomoći za djecu iz područnih osnovnih škola i djeci koja žive u ruralnim područjima, a nemaju područno odjeljenje osnovne škole u mjestu prebivališta. Ugovori o dodjeli pomoći potpisani su i za djecu bez jednog ili oba roditelja.

Grad je ove godine podržao 105 djece koja pohađaju područne škole i 15 učenika bez jednog ili oba roditelja.

Za ova dva javna poziva iz gradskog budžeta izdvojeno je 115.000 KM.

Osmu godinu za redom u okviru dva programa koje raspisuje Grad Trebinje, propisani su ugovori s korisnicima novčane pomoći za djecu iz ruralnih područja i djecu bez jednog ili oba roditelja.

Ovakav vid podrške od velikog je značaja, istakli su korisnici.

Полиција Србија

Hronika

Jezivo porodično nasilje: Kćerka pretukla majku

Zahvaljujući dijelom ovoj podršci grada, područne škole na prostoru Trebinja nisu napuštene, istakli su nadležni.

"Što se tiče programa za ruralna područja do sada smo imali pozitivno iskustvo, nijedna nam se škola nije ugasila u posljednjih osam godina, dok se mnoge gase i možemo slobodno reći da je jedan od razloga, ne jedini, i ova novčana podrška", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Sredstva će biti isplaćivana tokom devet mjeseci, četiri rate u ovoj godini i pet u 2026. godini.

Za ovaj program podrške grad je izdvojio oko 115.000 KM.

Podijeli:

Tagovi:

Trebinje

đaci

pomoć

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

Hronika

Jezivo porodično nasilje: Kćerka pretukla majku

1 h

0
Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

Društvo

Istorijski iskorak: SPC otvorila zvanični profil na Instagramu

1 h

0
Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

Srbija

Vlasnici pasa dobijaju nova pravila i stroge obaveze

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Maloljetnik na travi, kokainu i spidu tukao dječake

1 h

0

Više iz rubrike

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

Gradovi i opštine

Sudžum za ATV nakon ostavke: Umorio sam se

2 h

0
Школа, учионица

Gradovi i opštine

Inspekcija u školi u Mrkonjić Gradu, okupili se roditelji učenika

2 h

0
Беба новорођенче

Gradovi i opštine

Derventa promoviše porodicu: Za 54 mališana grad je izdvojio 27.000 maraka

17 h

0
Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе

Gradovi i opštine

Radosne vijesti iz Dervente: Za četiri mjeseca rođene 54 bebe

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

12

53

Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

12

53

"Slučaj Trgovske gore ima elemente ekološkog rasizma"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner