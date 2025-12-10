Maloljetnik na travi, kokainu i spidu tukao dječake

Izvor:
24sata.hr
10.12.2025
11:15
Komentari:0
Hrvatska policija privela je maloljetnika koji se sumnjiči da je, pod uticajem brojnih narkotika, fizički napao dva dječaka.
Maloljetnika su u ponedjeljak priveli policajci PU dubrovačko-neretvanska, a zbog sumnje da je nadrogiran napao dva dječaka koji su sjedili na šetalištu u blizini vaspitno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u glavu, a drugog u ruku.
Kako piše 24sata, dječak kojeg je maloljetnik udario nogom u glavu, završio je u Zavodu za hitnu medicinu gdje su mu doktori ustanovili teške telesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih povreda.
Savjeti
Nije dovoljna samo voda: Dodajte ovaj sastojak u saksiju i orhideje će cvjetati ''kao lude''
Policija je maloljetnog napadača pronašla dva sata nakon dojave o premlaćivanju i testiranjem ustanovila da je tokom napada bio pod uticajem marihuane, kokaina i spida koje je prethodno konzumirao.
"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik je kasno sinoć, uz krivičnu prijavu za počinjeno krivično djelo Teška tjelesna povreda odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske", navode iz policije.
Savjeti
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Zanimljivosti
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu