Maloljetnik na travi, kokainu i spidu tukao dječake

Hrvatska policija privela je maloljetnika koji se sumnjiči da je, pod uticajem brojnih narkotika, fizički napao dva dječaka.

Maloljetnika su u ponedjeljak priveli policajci PU dubrovačko-neretvanska, a zbog sumnje da je nadrogiran napao dva dječaka koji su sjedili na šetalištu u blizini vaspitno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u glavu, a drugog u ruku.

Kako piše 24sata, dječak kojeg je maloljetnik udario nogom u glavu, završio je u Zavodu za hitnu medicinu gdje su mu doktori ustanovili teške telesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih povreda.

Policija je maloljetnog napadača pronašla dva sata nakon dojave o premlaćivanju i testiranjem ustanovila da je tokom napada bio pod uticajem marihuane, kokaina i spida koje je prethodno konzumirao.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik je kasno sinoć, uz krivičnu prijavu za počinjeno krivično djelo Teška tjelesna povreda odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske", navode iz policije.