Logo
Large banner

Pas Ozi oborio Ginisov rekord za najduži jezik

Izvor:

Tanjug

10.12.2025

11:05

Komentari:

0
Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик
Foto: Printscreen/Youtube/KMPH FOX26 NEWS

Ozi, mješanac mastifa iz Oklahoma Sitija, oborio je Ginisov svjetski rekord za najduži jezik među živim psima.

Njegov jezik je dugačak 19,89 centimetara, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera, boksera Rokija, čiji je jezik bio dug 13,88 centimetara, prenosi danas Bi-Bi-Si.

Vlasnici su izrazili oduševljenje zbog nove titule, a jedan od njih poručio je da ga "zaista čini srećnim saznanje da svi vole njegovog psa".

Podijeli:

Tag:

pas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Region

Trudnica upala u kontejner za tekstil, reagovali vatrogasci

2 h

0
Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

Republika Srpska

Tadić: Ustavna prava građana svedena na princip hoćeš-nećeš

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Upali čovjeku u kuću i iznuđivali mu pare

2 h

0
Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса

Banja Luka

Profesor iz Banjaluke napravio jedinstvenu platformu za simulaciju zemljotresa

2 h

0

Više iz rubrike

Шта нам звијезде доносе предвиђају?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose predviđaju?

4 h

0
Жене рођене у ова 3 хороскопска знака једноставно нису за љубав

Zanimljivosti

Žene rođene u ova 3 horoskopska znaka jednostavno nisu za ljubav

5 h

0
Par, ljubav

Zanimljivosti

Šta svaki horoskopski znak želi od svog partnera?

20 h

0
Беба дијете

Zanimljivosti

Žensko ime moćnog značenja: Poznato u mnogim kulturama, a roditelji ga biraju zbog ove simbolike

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

12

53

Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

12

53

"Slučaj Trgovske gore ima elemente ekološkog rasizma"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner