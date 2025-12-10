Pas Ozi oborio Ginisov rekord za najduži jezik

Ozi, mješanac mastifa iz Oklahoma Sitija, oborio je Ginisov svjetski rekord za najduži jezik među živim psima.

Njegov jezik je dugačak 19,89 centimetara, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera, boksera Rokija, čiji je jezik bio dug 13,88 centimetara, prenosi danas Bi-Bi-Si.

Vlasnici su izrazili oduševljenje zbog nove titule, a jedan od njih poručio je da ga "zaista čini srećnim saznanje da svi vole njegovog psa".