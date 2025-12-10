Šta nam zvijezde donose predviđaju?

Ovan

Na poslu ste odlučni i brzi, ali pazite da ne pretjerate u impulsivnosti. Zauzeti osjećaju pojačanu strast i potrebu za toplinom, a slobodne privlači neko ko prati vašu energiju. Zdravlje traži mirniji ritam i manje napetosti.

Bik

Na poslu radite stabilno i u svom tempu. Zauzeti traže mir i jednostavnost u odnosu, dok slobodne čeka nenametljiv interes iz svakodnevice. Zdravlje je dobro uz pažnju na varenje.

Blizanci

Posao je dinamičan i pun komunikacije, ali provjerite sve dvaput. Zauzeti neka omekšaju ton, a slobodne očekuje bliskost kroz jednu poruku ili razgovor. Zdravlje traži kratak odmor za nerve.

Rak

Na poslu ste usmjereni na stabilnost i praktične obaveze. Zauzeti traže mir i toplinu, a slobodne mogu privući nježni, nenametljivi kontakti. Zdravlje je vrlo dobro.

Lav

Na poslu ste primjetni i spremni da povučete važan potez. Zauzeti osjećaju talas strasti i osjetljiv ego, a slobodne privlači pažnja i jasna energija druge osobe. Zdravlje je dobro, ali pazite na pretjerivanje.

Djevica

Na poslu radite tiho i precizno, bez pritisaka. Zauzetima prija nježnost i tišina, a slobodnima može prijati lagan, diskretan kontakt. Zdravlje je stabilno.

Vaga

Posao se vrti oko saradnje i razgovora koji mogu riješiti nesporazum. Zauzeti lakše obnavljaju bliskost, dok slobodne očekuje prijatan kontakt kroz komunikaciju. Zdravlje je dobro.

Škorpija

Na poslu jasno znate šta želite završiti i izbjegavate sukobe. Zauzeti traže iskrenost bez pretjeranog intenziteta, a slobodne privlači neko snažne energije. Zdravlje osjetljivo u vratu i ramenima.

Strijelac

Posao donosi brze ideje, ali i sklonost pretjerivanju. Zauzeti jačaju odnos kroz razgovor, a slobodne može iznenaditi kontakt pun iskre. Zdravlje je vrlo dobro.

Jarac

Na poslu sve ide po planu i najbolje su praktične obaveze. Zauzeti cijene stabilnost, a slobodne privlači neko rezervisan, ali siguran. Zdravlje je odlično.

Vodolija

Posao traži pregovore i smirene dogovore. Zauzeti žele jasnije odgovore, a slobodne očekuje zanimljiv kontakt kroz razgovor. Zdravlje je dobro.

Ribe

Na poslu ste organizovani i mirno rješavate obaveze. Zauzeti uživaju u jednostavnosti i nježnosti, a slobodnima se može pojaviti simpatija u svakodnevici. Zdravlje je odlično.