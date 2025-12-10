Popili kuvano vino, pa završili u bolnici

Izvor:
Telegraf
10.12.2025
08:37
Šest osoba hospitalizovano je nakon što su na jednom privatnom okupljanju konzumirali tečnost za koju se vjeruje da je kuvano vino, saopštila je u utorak slovenačka policija i dodala da se informacije o incidentu još uvijek prikupljaju.
Kako se navodi, to se dogodilo prošlog četvrtka na području Tacena, kada je šest odoba osjetilo mučninu nakon konzumiranja tečnosti, prenosi portal 24UR.
Dodaje se da će o svim nalazima da bude obaviješteno nadležno državno tužilaštvo.
Svih šest osoba je nakon ukazane pomoći pušteno na kućno liječenje.
