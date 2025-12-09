Logo
Šest osoba se otrovalo kuvanim vinom u Sloveniji

09.12.2025

16:41

Шест особа се отровало куваним вином у Словенији

Šest osoba hospitalizovano je nakon što su na jednom privatnom okupljanju konzumirali tečnost za koju se vjeruje da je kuvano vino, saopštila je danas slovenačka policija i dodala da se informacije o incidentu još uvijek prikupljaju.

Kako se navodi, to se dogodilo prošlog četvrtka na području Tacena, kada je šest osoba osjetilo mučninu nakon konzumiranja tečnosti, prenosi portal 24UR.

Dodaje se da će o svim nalazima da bude obaviješteno nadležno državno tužilaštvo.

Svih šest osoba je nakon ukazane pomoći pušteno na kućno liječenje.

