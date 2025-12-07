Poslala otrovne maline da bi se osvetila ljubavniku: Stradale nevine djevojčice

Žena Zulma Guzman Kastro osumnjičena je da je navodno poslala teglu otrovnih malina kako bi se osvetila svom ljubavniku, a od kojih su umrle dvije djevojčice, nakon što su konzumirale otrovno voće.

Voće je poslato kurirom kao poklon porodici njenog navodnog ljubavnika. Sumnja se da je on bio meta napada.

Međutim, trinaestogodišnja Emilija Forero i njena četrnaestogodišnja drugarica Ines de Bedut pojele su voće i ubrzo nakon toga preminule.

Umrle od trovanja

Slučaj se dogodio između 5. i 9. aprila ove godine, na sjeveru prijestonice Kolumbije, kada su maloljetnice počele da pokazuju simptome trovanja.

Forenzičke istrage su utvrdile da je talijum, visoko toksičan metal ograničene upotrebe, bio prisutan u malinama prelivenim čokoladom koje su konzumirale satima ranije.

Još jedna djevojčica je pretrpjela teška neurološka i fizička oštećenja. To se desilo zato što su maline bile kontaminirane talijumom, teškim metalom bez boje i mirisa.

Za Kastrom je sada izdata međunarodna potjernica zbog ubistva. Prema izvještajima, ona je napustila Kolumbiju ubrzo nakon incidenta i prvobitno otputovala u Argentinu. Takođe se navodi da je kasnije posjetila zemlje poput Brazila, Španije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Smrt dvije devojčice, Emilije Forero i Ines de Bedut, izazvala je negodovanje širom zemlje, posebno zbog okrutnosti čina i mladosti žrtava.

Tužioci u zemlji su potom pozvali Interpol da uhapsi Kastrovu, koja je navodno imala aferu sa Inesinim ocem, Huanom de Bedutom.

Kako je slučaj riješen

Prvi tragovi pojavili su se na snimcima sa sigurnosnih kamera u naselju Rosales, koje su zabilježile dostavljača na biciklu kako dostavlja maline prelivene čokoladom kontaminirane talijumom. Kada je ispitan, mladić je potvrdio da se sjeća dostave i odveo je istražitelje do zgrade iz koje je - prema njegovim riječima - dobio uputstvo da pošalje paket.

Ta lokacija, u početku samo referentna tačka, postala je nit koja je navela vlasti da istraže ulogu koju je Kastrova navodno imala.

Prema istražnim dokumentima, oko sredine oktobra izdata je naredba da se prate komunikacije sa najmanje četiri mobilna telefona povezana sa slučajem, uključujući glasovne i tekstualne poruke.

Do tada je forenzički izvještaj već zaključio da je smrt djevojčica posljedica ubistva trovanjem talijumom: metal je identifikovan i u biološkim uzorcima i u voću koje su konzumirale.

Ta presuda je pojačala liniju istrage koja ukazuje na Kastrovu, ženu koja je izgradila karijeru kao preduzetnik u sektoru električnih vozila. Ova poslovna žena je počela da se pojavljuje u dosijeu slučaja kada se činilo da se nekoliko elemenata poklapa oko njenih kretanja, kupovina i kontakata.

Jedan od ovih elemenata odnosi se na incident koji se dogodio mjesecima prije zločina: stari video na kojem žena - čiji se identitet potvrđuje kao Guzman Kastro - glumi da je zainteresovana za stan pored stana porodice De Bedut. Prema izvoru bliskom slučaju koji je razgovarao sa EL TIEMPO, ova žena je navodno pokušala da instalira GPS tragač na jedno od porodičnih vozila.

Ovom tragu se dodaje još jedan: među pozivima koje je dostavljač primio prije nego što je izvršio dostavu bio je broj koji je izgleda korišćen iz Argentine, zemlje koja se poklapa sa jednom od njenih nedavnih turističkih destinacija.

Istraga je takođe značajno promijenila kurs kada je dostavljač ispričao da ga je u stanu blizu parka u 93. ulici, gdje je dobio uputstva za dostavu, dočekao čovjek koji je tvrdio da poznaje Kastrovu.

Svi ovi elementi, dodani toksikološkom izvještaju i indirektnim vezama između poslovne žene i nekoliko tačaka duž rute dostavljača, naveli su Tužilaštvo da od sudije za garancije zatraži međunarodnu potjernicu za ženom.

Oglasila se i Kastrova

Međutim, Kastro je insistirala da nije bila umiješana u smrt Ines i Emilije, tvrdeći da su izvještaji koji sugerišu da je pobjegla iz Kolumbije netačni.

U saopštenju koje je objavljeno lokalnim novinskim kućama ona je rekla:

"Nalazim se usred veoma ozbiljne situacije, gdje me optužuju da sam poslala otrov koji je ubio dvije djevojčice. Optužuju me da sam pobjegla u Argentinu, a zatim u Brazil, Španiju i Veliku Britaniju. Oni koji me poznaju znaju da nisam nikuda pobjegla. Znaju da sam radila u Argentini i da sam ovdje započela master studije novinarstva. Otišla sam u Španiju prije više od mjesec dana, sa usputnim zaustavljanjem u Brazilu, a zatim u Veliku Britaniju zbog mog sina. Mislim da me optužuju zato što sam imala tajnu vezu sa ocem jedne od djevojčica. Javni tužioci me nikada nisu obavijestili o bilo kakvoj istrazi", navela je ona, prenosi "Kurir".