Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

Izvor:
SRNA
07.12.2025
20:10
Komentari:0
Osumnjičenom Josipu Oršušu (40) određen je istražni zatvor i u Murskoj Soboti, a istražni sudija odlučiće o postupku izručenja Hrvatskoj.
Oršuš je priveden isttražnom sudiji Okružnog suda u Murskoj Soboti koji mu je odredio istražni zatvor.
Hronika
Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici
O postupku izručenja osumnjičenika hrvatskim vlastima odlučivaće istražni sudija Okružnog suda, naveli su iz Policijske uprave Murska Sobota.
Oršušu je i u Hrvatskoj određen istražni zatvor.
Županijsko tužilaštvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv Oršuša, kojeg je slovenačka policija uhapsila juče u mjestu Bistrica, gdje je bio u bijegu.
Oršuš je u četvrtak vatrenim oružjem teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i usmrtio njenu trudnu sestru. Na teret mu se stavljaju teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva.
Scena
Desingerica ''izuo iz cipela'' Zoricu Brunclik
Tužilaštvo u Varaždinu izdalo je evropski nalog za hapšenje, a njegovo izručenje Hrvatskoj očekuje se u narednim danima, prenose hrvatski mediji.
Ubica je uhapšen zahvaljujući dobroj saradnji slovenačke i hrvatske policije i građana.
Iz hrvatske policije su naveli da sada slijedi provođenje evropskog naloga za hapšenje nakon kojeg će slovenačka policija da preda uhapšenog.
Hronika
52 min0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
20
33
20
28
20
25
20
10
20
04
Trenutno na programu