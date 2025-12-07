Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

Osumnjičenom Josipu Oršušu (40) određen je istražni zatvor i u Murskoj Soboti, a istražni sudija odlučiće o postupku izručenja Hrvatskoj.

Oršuš je priveden isttražnom sudiji Okružnog suda u Murskoj Soboti koji mu je odredio istražni zatvor.

O postupku izručenja osumnjičenika hrvatskim vlastima odlučivaće istražni sudija Okružnog suda, naveli su iz Policijske uprave Murska Sobota.

Oršušu je i u Hrvatskoj određen istražni zatvor.

Županijsko tužilaštvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv Oršuša, kojeg je slovenačka policija uhapsila juče u mjestu Bistrica, gdje je bio u bijegu.

Oršuš je u četvrtak vatrenim oružjem teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i usmrtio njenu trudnu sestru. Na teret mu se stavljaju teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva.

Tužilaštvo u Varaždinu izdalo je evropski nalog za hapšenje, a njegovo izručenje Hrvatskoj očekuje se u narednim danima, prenose hrvatski mediji.

Ubica je uhapšen zahvaljujući dobroj saradnji slovenačke i hrvatske policije i građana.

Iz hrvatske policije su naveli da sada slijedi provođenje evropskog naloga za hapšenje nakon kojeg će slovenačka policija da preda uhapšenog.