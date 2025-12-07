Prodavnice uvode novu uslugu: Za ove stvari daju novac kupcima

Izvor:
Jedan od najvećih nemačkih maloprodajnih lanaca, Edeka, pokrenuo je inovativan program kojim nagrađuje kupce za predaju starih elektronskih uređaja.
Umjesto da nepotrebni telefoni, tableti ili gedžeti završe u fiokama ili, još gore u komunalnom otpadu, potrošači ih sada mogu pretvoriti u gotovinu, kredit ili vaučer za kupovinu.
Ovaj potez dio je šire strategije unapređenja održivosti i smanjenja elektronskog otpada, jednog od najbrže rastućih ekoloških problema u Evropi. Projekt sprovodi u partnerstvu sa Soldmineom, mladim holandskim startapom koji su osnovala dva Nijemca i koji se specijalizovao za otkup i ponovnu upotrebu e-otpada.
Kupci koji žele da unovče staru elektroniku prvo posjećuju platformu Soldmine, gdje popunjavaju kratak upitnik o uređaju. Tu biraju jednu od šest glavnih kategorija kao šro su mobilni telefon, Mek računar, tablet, gejming konzola, pametni sat, audio oprema.
Program trenutno obuhvata samo manje i lakše elektronske uređaje, dok veći aparati poput televizora, monitora ili kućnih mašina za sada nisu dio sistema.
Nakon odabira kategorije, korisnik precizira tačan model, opisuje fizičko stanje, funkcionalnost i eventualna oštećenja. Na osnovu toga sistem procjenjuje realnu tržišnu vrijednost uređaja, uzimajući u obzir mogućnost popravke i ponovne prodaje.
Kada platforma izračuna vrijednost uređaja, potrošač bira željeni način isplate i to 100 odsto isplata u novcu, Edeka Smart kredit, koji se može koristiti za različite digitalne usluge, vaučer za kupovinu u Edeki, često u nešto većem iznosu od novčane opcije.
Ako je izabrana novčana isplata neophodan je unos ličnih i kontakt podataka, kao i bankovni podaci.
Elektronski otpad (e-otpad) jedna je od ekološki najopasnijih kategorija otpada. Samo u EU godišnje se generiše više od 12 miliona tona, dok se veliki dio i dalje nepravilno odlaže.
Iako su Njemačka i nordijske zemlje među najboljima u reciklaži, procjene pokazuju da više od polovine mobilnih telefona nikad ne dospije do reciklaže, već ostane odložen u fiokama, piše "Feniks magazin".
Ovim programom žele da podstaknu odgovorno odlaganje elektronskih uređaja, da smanje količinu otpada koji završava na deponijama, promovišu cirkularnu ekonomiju, kao i omogućavanje potrošačima finansijski podsticaj da učestvuju u procesu.
Iz kompanije objašnjavaju da se svaki uređaj tretira po principu "druga šansa“ – ako može da se popravi, biva prodat kao polovan; ako ne, recikliraju se dijelovi poput metala, baterija i plastike.
Stručnjaci ističu da je ovo prvi put da jedan veliki maloprodajni lanac u Njemačkoj sistematski integriše uslugu otkupa elektronike direktno u svoj poslovni model.
U kontekstu sve strožih evropskih propisa o otpadu, ali i rasta interesovanja za održivije navike, sve je izvjesnije da će i drugi trgovački lanci slijediti Edekin primjer.
Program bi mogao imati i šire posljedice na tržište polovnih uređaja, koje ubrzano raste, posebno među mlađim kupcima koji traže povoljnije i ekološki prihvatljivije opcije.
Prvi korisnici usluge već pozitivno ocjenjuju jednostavnost procesa, a posebno mogućnost da stari uređaj "pretvore“ u kupovinu namirnica ili usluge.
U vrijeme visoke inflacije i porasta troškova života, dodatni iznos na kasi dobro dođe, što ovu inicijativu čini dvostruko privlačnom — ekološki i finansijski.
