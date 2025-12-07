Logo
Large banner

Prodavnice uvode novu uslugu: Za ove stvari daju novac kupcima

Izvor:

B92

07.12.2025

19:44

Komentari:

0
Продавнице уводе нову услугу: За ове ствари дају новац купцима
Foto: ATV

Jedan od najvećih nemačkih maloprodajnih lanaca, Edeka, pokrenuo je inovativan program kojim nagrađuje kupce za predaju starih elektronskih uređaja.

Umjesto da nepotrebni telefoni, tableti ili gedžeti završe u fiokama ili, još gore u komunalnom otpadu, potrošači ih sada mogu pretvoriti u gotovinu, kredit ili vaučer za kupovinu.

Народна кухиња Бијељина

Gradovi i opštine

Veliki broj korisnika Narodne kuhinje u Bijeljini

Ovaj potez dio je šire strategije unapređenja održivosti i smanjenja elektronskog otpada, jednog od najbrže rastućih ekoloških problema u Evropi. Projekt sprovodi u partnerstvu sa Soldmineom, mladim holandskim startapom koji su osnovala dva Nijemca i koji se specijalizovao za otkup i ponovnu upotrebu e-otpada.

Kako funkcioniše predaja uređaja?

Kupci koji žele da unovče staru elektroniku prvo posjećuju platformu Soldmine, gdje popunjavaju kratak upitnik o uređaju. Tu biraju jednu od šest glavnih kategorija kao šro su mobilni telefon, Mek računar, tablet, gejming konzola, pametni sat, audio oprema.

Program trenutno obuhvata samo manje i lakše elektronske uređaje, dok veći aparati poput televizora, monitora ili kućnih mašina za sada nisu dio sistema.

ilu-priština-kosovo-28082025

Region

Makedonski udžbenik razbjesnio Albance: Zbog teksta o Kosovu nemaju mira

Nakon odabira kategorije, korisnik precizira tačan model, opisuje fizičko stanje, funkcionalnost i eventualna oštećenja. Na osnovu toga sistem procjenjuje realnu tržišnu vrijednost uređaja, uzimajući u obzir mogućnost popravke i ponovne prodaje.

Tri vrste nagrade za potrošače

Kada platforma izračuna vrijednost uređaja, potrošač bira željeni način isplate i to 100 odsto isplata u novcu, Edeka Smart kredit, koji se može koristiti za različite digitalne usluge, vaučer za kupovinu u Edeki, često u nešto većem iznosu od novčane opcije.

Ako je izabrana novčana isplata neophodan je unos ličnih i kontakt podataka, kao i bankovni podaci.

Zašto je uvedena ova usluga?

Elektronski otpad (e-otpad) jedna je od ekološki najopasnijih kategorija otpada. Samo u EU godišnje se generiše više od 12 miliona tona, dok se veliki dio i dalje nepravilno odlaže.

zelenski tramp

Svijet

Poruka iz Kijeva: SAD bi mogle da svrgnu Zelenskog

Iako su Njemačka i nordijske zemlje među najboljima u reciklaži, procjene pokazuju da više od polovine mobilnih telefona nikad ne dospije do reciklaže, već ostane odložen u fiokama, piše "Feniks magazin".

Ovim programom žele da podstaknu odgovorno odlaganje elektronskih uređaja, da smanje količinu otpada koji završava na deponijama, promovišu cirkularnu ekonomiju, kao i omogućavanje potrošačima finansijski podsticaj da učestvuju u procesu.

Iz kompanije objašnjavaju da se svaki uređaj tretira po principu "druga šansa“ – ako može da se popravi, biva prodat kao polovan; ako ne, recikliraju se dijelovi poput metala, baterija i plastike.

Trend koji bi mogao postati standard u Evropi

Stručnjaci ističu da je ovo prvi put da jedan veliki maloprodajni lanac u Njemačkoj sistematski integriše uslugu otkupa elektronike direktno u svoj poslovni model.

U kontekstu sve strožih evropskih propisa o otpadu, ali i rasta interesovanja za održivije navike, sve je izvjesnije da će i drugi trgovački lanci slijediti Edekin primjer.

Program bi mogao imati i šire posljedice na tržište polovnih uređaja, koje ubrzano raste, posebno među mlađim kupcima koji traže povoljnije i ekološki prihvatljivije opcije.

Хуманитарна акција

Društvo

Humanitarna akcija "Kolači iz bloka", pripremljeno oko 2.000 kolača

Prvi korisnici usluge već pozitivno ocjenjuju jednostavnost procesa, a posebno mogućnost da stari uređaj "pretvore“ u kupovinu namirnica ili usluge.

U vrijeme visoke inflacije i porasta troškova života, dodatni iznos na kasi dobro dođe, što ovu inicijativu čini dvostruko privlačnom — ekološki i finansijski.

Podijeli:

Tagovi:

trgovina

market

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аустралија на корак да искоријени рак грлића материце

Zdravlje

Australija na korak da iskorijeni rak grlića materice

2 h

1
Барбара Витез

Srbija

Porodici stizale informacije da je viđena u Mađarskoj: Misterija nestanka Barbare

2 h

1
Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

2 h

1
Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

Zdravlje

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno uzimati

2 h

0

Više iz rubrike

Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског

Svijet

Poruka iz Kijeva: SAD bi mogle da svrgnu Zelenskog

2 h

0
Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

2 h

1
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

Svijet

Tinejdžer (16) zadobio teške povrede u pucnjavi

3 h

0
Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

20

28

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

20

25

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

20

10

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

20

04

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner