Prodavnice uvode novu uslugu: Za ove stvari daju novac kupcima

Jedan od najvećih nemačkih maloprodajnih lanaca, Edeka, pokrenuo je inovativan program kojim nagrađuje kupce za predaju starih elektronskih uređaja.

Umjesto da nepotrebni telefoni, tableti ili gedžeti završe u fiokama ili, još gore u komunalnom otpadu, potrošači ih sada mogu pretvoriti u gotovinu, kredit ili vaučer za kupovinu.

Ovaj potez dio je šire strategije unapređenja održivosti i smanjenja elektronskog otpada, jednog od najbrže rastućih ekoloških problema u Evropi. Projekt sprovodi u partnerstvu sa Soldmineom, mladim holandskim startapom koji su osnovala dva Nijemca i koji se specijalizovao za otkup i ponovnu upotrebu e-otpada.

Kako funkcioniše predaja uređaja?

Kupci koji žele da unovče staru elektroniku prvo posjećuju platformu Soldmine, gdje popunjavaju kratak upitnik o uređaju. Tu biraju jednu od šest glavnih kategorija kao šro su mobilni telefon, Mek računar, tablet, gejming konzola, pametni sat, audio oprema.

Program trenutno obuhvata samo manje i lakše elektronske uređaje, dok veći aparati poput televizora, monitora ili kućnih mašina za sada nisu dio sistema.

Nakon odabira kategorije, korisnik precizira tačan model, opisuje fizičko stanje, funkcionalnost i eventualna oštećenja. Na osnovu toga sistem procjenjuje realnu tržišnu vrijednost uređaja, uzimajući u obzir mogućnost popravke i ponovne prodaje.

Tri vrste nagrade za potrošače

Kada platforma izračuna vrijednost uređaja, potrošač bira željeni način isplate i to 100 odsto isplata u novcu, Edeka Smart kredit, koji se može koristiti za različite digitalne usluge, vaučer za kupovinu u Edeki, često u nešto većem iznosu od novčane opcije.

Ako je izabrana novčana isplata neophodan je unos ličnih i kontakt podataka, kao i bankovni podaci.

Zašto je uvedena ova usluga?

Elektronski otpad (e-otpad) jedna je od ekološki najopasnijih kategorija otpada. Samo u EU godišnje se generiše više od 12 miliona tona, dok se veliki dio i dalje nepravilno odlaže.

Iako su Njemačka i nordijske zemlje među najboljima u reciklaži, procjene pokazuju da više od polovine mobilnih telefona nikad ne dospije do reciklaže, već ostane odložen u fiokama, piše "Feniks magazin".

Ovim programom žele da podstaknu odgovorno odlaganje elektronskih uređaja, da smanje količinu otpada koji završava na deponijama, promovišu cirkularnu ekonomiju, kao i omogućavanje potrošačima finansijski podsticaj da učestvuju u procesu.

Iz kompanije objašnjavaju da se svaki uređaj tretira po principu "druga šansa“ – ako može da se popravi, biva prodat kao polovan; ako ne, recikliraju se dijelovi poput metala, baterija i plastike.

Trend koji bi mogao postati standard u Evropi

Stručnjaci ističu da je ovo prvi put da jedan veliki maloprodajni lanac u Njemačkoj sistematski integriše uslugu otkupa elektronike direktno u svoj poslovni model.

U kontekstu sve strožih evropskih propisa o otpadu, ali i rasta interesovanja za održivije navike, sve je izvjesnije da će i drugi trgovački lanci slijediti Edekin primjer.

Program bi mogao imati i šire posljedice na tržište polovnih uređaja, koje ubrzano raste, posebno među mlađim kupcima koji traže povoljnije i ekološki prihvatljivije opcije.

Prvi korisnici usluge već pozitivno ocjenjuju jednostavnost procesa, a posebno mogućnost da stari uređaj "pretvore“ u kupovinu namirnica ili usluge.

U vrijeme visoke inflacije i porasta troškova života, dodatni iznos na kasi dobro dođe, što ovu inicijativu čini dvostruko privlačnom — ekološki i finansijski.