Tinejdžer (16) zadobio teške povrede u pucnjavi

Na igralištu u Štutgartu teško je povrijeđen tinejdžer (16), međutim njegov život nije u opasnosti, javljaju njemački mediji.

Navodno je ranije te noći izbila svađa, ali i tuča između nekoliko osoba. Na mjestu događaja patrolira policija.

Šesnaestogodišnjak je kasnije pronađen s prostrelnom ranom u okrugu Nordbahnhof, udaljenom oko sedam kilometara. Ostaje nejasno kako je tinejdžer dospio tamo s mjesta zločina u Veilimdorfu.

U sukobu je učestvovalo između 10 i 15 osoba

Nakon pucnjave policija je stigla s 18 vozila i osigurala mjesto zločina. Kriminalistički istražioci su ogradili igralište i osigurali dokaze. Uzrok svađe isprva nije bio jasan, navode njemački mediji.

U sukobu je učestvovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu učesnika, pozivajući se na istragu koja je u toku.