Tinejdžer (16) zadobio teške povrede u pucnjavi

Izvor:
Feniks magazin
07.12.2025
17:50
Na igralištu u Štutgartu teško je povrijeđen tinejdžer (16), međutim njegov život nije u opasnosti, javljaju njemački mediji.
Navodno je ranije te noći izbila svađa, ali i tuča između nekoliko osoba. Na mjestu događaja patrolira policija.
Šesnaestogodišnjak je kasnije pronađen s prostrelnom ranom u okrugu Nordbahnhof, udaljenom oko sedam kilometara. Ostaje nejasno kako je tinejdžer dospio tamo s mjesta zločina u Veilimdorfu.
U sukobu je učestvovalo između 10 i 15 osoba
Nakon pucnjave policija je stigla s 18 vozila i osigurala mjesto zločina. Kriminalistički istražioci su ogradili igralište i osigurali dokaze. Uzrok svađe isprva nije bio jasan, navode njemački mediji.
U sukobu je učestvovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu učesnika, pozivajući se na istragu koja je u toku.
