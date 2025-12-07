Logo
Large banner

Tinejdžer (16) zadobio teške povrede u pucnjavi

Izvor:

Feniks magazin

07.12.2025

17:50

Komentari:

0
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави
Foto: Markus Spiske/Pexels

Na igralištu u Štutgartu teško je povrijeđen tinejdžer (16), međutim njegov život nije u opasnosti, javljaju njemački mediji.

Navodno je ranije te noći izbila svađa, ali i tuča između nekoliko osoba. Na mjestu događaja patrolira policija.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

Šesnaestogodišnjak je kasnije pronađen s prostrelnom ranom u okrugu Nordbahnhof, udaljenom oko sedam kilometara. Ostaje nejasno kako je tinejdžer dospio tamo s mjesta zločina u Veilimdorfu.

U sukobu je učestvovalo između 10 i 15 osoba

Nakon pucnjave policija je stigla s 18 vozila i osigurala mjesto zločina. Kriminalistički istražioci su ogradili igralište i osigurali dokaze. Uzrok svađe isprva nije bio jasan, navode njemački mediji.

Вода

Banja Luka

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

U sukobu je učestvovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu učesnika, pozivajući se na istragu koja je u toku.

Podijeli:

Tagovi:

Pucnjava

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Svijet

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

3 h

0
Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Savjeti

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

3 h

0
Брачни пар заједно прославио 100. рођендан

Zanimljivosti

Bračni par zajedno proslavio 100. rođendan

3 h

0
beba

Svijet

Horor na mjestu bivšeg doma: Pronađena masovna grobnica sa ostacima od 800 novorođenčadi

3 h

0

Više iz rubrike

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

3 h

0
Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Svijet

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

3 h

0
beba

Svijet

Horor na mjestu bivšeg doma: Pronađena masovna grobnica sa ostacima od 800 novorođenčadi

3 h

0
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Svijet

Trampov sin zaprijetio Ukrajini i isprozivao EU

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

20

28

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

20

25

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

20

10

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

20

04

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner