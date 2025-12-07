Bračni par zajedno proslavio 100. rođendan

Bračni par Jekel iz Njemačke zajedno je proslavio 100. rođendan.

Marija Jekel rođendan je proslavila prije nekoliko dana, odnosno mjesec dana nakon supruga Ludviga. Oboje su rođeni 1925. godine, a u bračne vode uplovili su prije 73 godine, piše Bild.

Za dug život i srećan brak Marija kaže da je potrebno da svega bude u umjerenim količinama.

Njihova kćerka Petra Hartung napominje da su zajedno išli u vrtić i školu, a aktivni su i danas.

Mariju, bivšu kancelarijsku službenicu, i Ludviga, bivšeg rudara, za dvije godine očekuje još jedan jubilej - 75 godina braka.

Prema njemačkom Saveznom zavodu za statistiku, broj ljudi starijih od sto godina od 2011. porastao je za više od četvrtine. Krajem 2024. u Njemačkoj ih je bilo oko 17.900, navodi "Bild".