Bračni par zajedno proslavio 100. rođendan

Izvor:
07.12.2025
17:07
Bračni par Jekel iz Njemačke zajedno je proslavio 100. rođendan.
Marija Jekel rođendan je proslavila prije nekoliko dana, odnosno mjesec dana nakon supruga Ludviga. Oboje su rođeni 1925. godine, a u bračne vode uplovili su prije 73 godine, piše Bild.
Za dug život i srećan brak Marija kaže da je potrebno da svega bude u umjerenim količinama.
Njihova kćerka Petra Hartung napominje da su zajedno išli u vrtić i školu, a aktivni su i danas.
Mariju, bivšu kancelarijsku službenicu, i Ludviga, bivšeg rudara, za dvije godine očekuje još jedan jubilej - 75 godina braka.
Prema njemačkom Saveznom zavodu za statistiku, broj ljudi starijih od sto godina od 2011. porastao je za više od četvrtine. Krajem 2024. u Njemačkoj ih je bilo oko 17.900, navodi "Bild".
