Logo
Large banner

Bračni par zajedno proslavio 100. rođendan

Izvor:

Agencije

07.12.2025

17:07

Komentari:

0
Брачни пар заједно прославио 100. рођендан
Foto: Craig Adderley/Pexels

Bračni par Jekel iz Njemačke zajedno je proslavio 100. rođendan.

Marija Jekel rođendan je proslavila prije nekoliko dana, odnosno mjesec dana nakon supruga Ludviga. Oboje su rođeni 1925. godine, a u bračne vode uplovili su prije 73 godine, piše Bild.

Za dug život i srećan brak Marija kaže da je potrebno da svega bude u umjerenim količinama.

Njihova kćerka Petra Hartung napominje da su zajedno išli u vrtić i školu, a aktivni su i danas.

Мирка Васиљевић-27102025

Scena

"Već sam zažalila": Mirka Vasiljević ovako planirala da provede ned‌jelju, ali...

Mariju, bivšu kancelarijsku službenicu, i Ludviga, bivšeg rudara, za dvije godine očekuje još jedan jubilej - 75 godina braka.

Prema njemačkom Saveznom zavodu za statistiku, broj ljudi starijih od sto godina od 2011. porastao je za više od četvrtine. Krajem 2024. u Njemačkoj ih je bilo oko 17.900, navodi "Bild".

Podijeli:

Tagovi:

rođendan

Brak

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

Zanimljivosti

Žena šokirala svojom izjavom: ''Zaljubljena sam u svekra, mijenjala bih život roditelja da on duže poživi''

2 h

0
Овако пси показује да вас воле

Zanimljivosti

Ovako psi pokazuje da vas vole

3 h

0
Паре новац

Zanimljivosti

Znakovi koji će najviše zarađivati u novoj godini

4 h

0
Крај године доноси неочекивану срећу за ова 4 знака

Zanimljivosti

Kraj godine donosi neočekivanu sreću za ova 4 znaka

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner