Ovako psi pokazuje da vas vole

Iako ne mogu govoriti, psi imaju bezbroj načina na koje pokazuju koliko im značite i koliko su srećni što su dio vaše porodice.
Veterinar Džejmi Ričardson objasnio je da je stalna provjera jedan od ključnih znakova. "Ako vas vaš pas stalno traži i provjerava jeste li tamo u gužvi, on vas jako voli."
Iako ponekad može biti znak tjeskobe, pogotovo kod promjene okoline ili rutine, praćenje iz sobe u sobu najčešće je znak sreće i želje da budu uz vas. Psi su društvena bića koja uživaju u vašem društvu i osjećaju se sigurno u vašoj blizini, stoga je prirodno da žele biti tamo gdje ste i vi, prenosi Indeks.hr.
Kada se pas nasloni na vas, traži osjećaj sigurnosti, podrške i ljubavi. To je gest kojom pokazuje potpuno povjerenje i bliskost. Ponekad na taj način traži utjehu ili pažnju, osobito u novim ili stresnim situacijama. Riječ je o prirodnom i nježnom načinu na koji vaš ljubimac pokazuje da se uz vas osjeća sigurno i povezano.
Kada pas odluči spavati pored vas, ne radi to samo kako bi zauzeo polovinu kreveta. To je ultimativni znak povjerenja i dokaz da se u vašoj prisutnosti osjeća potpuno sigurno. Na taj način jača vašu međusobnu vezu.
Pas koji vam donosi svoju omiljenu igračku zapravo vam nudi nešto vrlo vrijedno. Time pokazuje povjerenje i zahvalnost, govoreći vam da ste dio njegovog "čopora". Naravno, to je često i poziv na igru, ali i način traženja pažnje ili emocionalnog povezivanja.
Kao što psi često tješe svoje vlasnike kada su tužni, tako će i oni koji su istinski povezani sa svojim ljudima potražiti utjehu od njih kada su pod stresom ili u strahu. Takvo ponašanje jasan je dokaz duboke privrženosti i povjerenja.
