Ovako psi pokazuje da vas vole

Iako ne mogu govoriti, psi imaju bezbroj načina na koje pokazuju koliko im značite i koliko su srećni što su dio vaše porodice.

Uvijek paze na vas

Veterinar Džejmi Ričardson objasnio je da je stalna provjera jedan od ključnih znakova. "Ako vas vaš pas stalno traži i provjerava jeste li tamo u gužvi, on vas jako voli."

Prate vas u stopu

Iako ponekad može biti znak tjeskobe, pogotovo kod promjene okoline ili rutine, praćenje iz sobe u sobu najčešće je znak sreće i želje da budu uz vas. Psi su društvena bića koja uživaju u vašem društvu i osjećaju se sigurno u vašoj blizini, stoga je prirodno da žele biti tamo gd‌je ste i vi, prenosi Indeks.hr.

Nježno se naslanjaju na vas

Kada se pas nasloni na vas, traži osjećaj sigurnosti, podrške i ljubavi. To je gest kojom pokazuje potpuno povjerenje i bliskost. Ponekad na taj način traži utjehu ili pažnju, osobito u novim ili stresnim situacijama. Riječ je o prirodnom i nježnom načinu na koji vaš ljubimac pokazuje da se uz vas osjeća sigurno i povezano.

Spavaju u vašoj blizini

Kada pas odluči spavati pored vas, ne radi to samo kako bi zauzeo polovinu kreveta. To je ultimativni znak povjerenja i dokaz da se u vašoj prisutnosti osjeća potpuno sigurno. Na taj način jača vašu međusobnu vezu.

Donose vam najdražu igračku

Pas koji vam donosi svoju omiljenu igračku zapravo vam nudi nešto vrlo vrijedno. Time pokazuje povjerenje i zahvalnost, govoreći vam da ste dio njegovog "čopora". Naravno, to je često i poziv na igru, ali i način traženja pažnje ili emocionalnog povezivanja.

Traže utjehu od vas

Kao što psi često tješe svoje vlasnike kada su tužni, tako će i oni koji su istinski povezani sa svojim ljudima potražiti utjehu od njih kada su pod stresom ili u strahu. Takvo ponašanje jasan je dokaz duboke privrženosti i povjerenja.