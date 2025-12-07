Izbjegavajte ove četiri namirnice ako imate više od 40 godina

S godinama mršavljenje i održavanje tjelesne težine postaje sve teže zbog prirodnog usporavanja metabolizma i promjena koje dolaze sa starenjem.

Iako je usporavanje metabolizma normalno, moguće je ublažiti njegov efekat promjenama ishrane. Stručnjaci za zdravlje i ishranu naveli su nekoliko namirnica koje bi osobe starije od 40 godina trebalo da izbjegavaju jer dodatno usporavaju metabolizam. Evo na šta upozoravaju.

Bijeli pirinač

Bijeli pirinač sadrži manje vlakana, što otežava regulaciju šećera u krvi i može podstaći prejedanje.

"Konzumaciju bijelog pirinča treba svesti na minimum. Nedostaje mu vlakana i nutrijenata, što rezultira višim glikemijskim indeksom, odnosno brzim porastom šećera u krvi. Vremenom to doprinosi insulinskoj rezistenciji i upali. Umjesto toga, pacijentima savjetujem da biraju integralne žitarice, koje pružaju vlakna i time stabilniji odgovor na šećer u krvi", objasnio je ljekar dr. Kubanih Takirbašev.

Margarin

Neki margarini sadrže trans masti i druge nezdrave masnoće koje podstiču upalu, a hronična upala povezuje se s metaboličkim poteškoćama.

Nutricionistkinja Johana Angman kaže:

"U margarinu i prženoj hrani nalaze se trans masti, za koje je poznato da povisuju loš holesterol (LDL) i snižavaju dobar holesterol (HDL). Ova neravnoteža može dovesti do ateroskleroze, stanja koje značajno povećava rizik od srčanih bolesti. Pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje proizvoda s "d‌jelimično hidrogenizovanim uljima" može pomoći u smanjenju unosa trans masti".

Prerađeno meso

Prerađeni mesni proizvodi poput kobasica, slanine i salama često sadrže aditive, konzervanse, nitrate i velike količine natrijuma, što može negativno uticati na metabolizam i podstaći dobijanje na težini.

Nutricionistkinja Emili Džonson ističe:

"Kobasice, slanina i viršle imaju visoku koncentraciju zasićenih masti i natrijuma. Često sadrže i konzervanse poput nitrata, koji narušavaju metaboličko zdravlje i dovode do gojenja."

Biljna ulja

Određena biljna ulja mogu sadržati skrivene trans masti ili d‌jelimično hidrogenizovana ulja. Dijetetičarka Džil Mongin upozorava:

"Trans masti i hidrogenizovana ulja poznata su po tome da uzrokuju srčane probleme poput visokog holesterola i, dugoročno, zapušenih arterija", prenosi B92.