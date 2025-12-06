Posna proja: Brzo pripremljena, a ukusna

Izvor:
Kurir
06.12.2025
14:58
Komentari:0
Jednostavan recept za posnu proju od kukuruznog brašna – brzo pripremljena, ukusna i idealna za doručak, užinu ili lagani obrok.
300 grama kukuruznog brašna
100 grama pšeničnog brašna
1 kesica praška za pecivo
200 ml ulja
500 ml kisele vode
1 kašičica soli
2 kašike sjemenki po želji (susam, lan, suncokret)
Pripremite suve sastojke:
U velikoj posudi pomiješajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. Ukoliko koristite sjemenke, dodajte ih odmah.
Dodajte ulje:
Sipajte ulje u mješavinu suvih sastojaka i dobro promiješajte da se sve sjedini.
Dodajte kiselu vodu:
Postepeno ulivajte kiselu vodu, miješajući dok smjesa ne postane glatka i homogena.
Sipajte u kalupe:
Smjesu prelijte u silikonske kalupe za proju ili u jedan veći kalup za hljeb.
Stavite kalup u prethodno zagrijanu rernu na 180°C i pecite oko 40 minuta, dok proja ne dobije zlatno-smeđu koricu.
Posna proja je odlična za doručak, užinu ili večeru.
Možete je jesti samu ili uz sezonske namaze, salate i variva.
Ako želite hrskavu koricu, pecite u većem kalupu i kratko prije nego što je izvadite, prelijte malo ulja po vrhu, prenosi Kurir.
Najnovije
Najčitanije
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Trenutno na programu