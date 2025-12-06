Logo
Posna proja: Brzo pripremljena, a ukusna

Izvor:

Kurir

06.12.2025

14:58

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна
Foto: Youtube screenshot

Jednostavan recept za posnu proju od kukuruznog brašna – brzo pripremljena, ukusna i idealna za doručak, užinu ili lagani obrok.

Sastojci:

300 grama kukuruznog brašna

100 grama pšeničnog brašna

1 kesica praška za pecivo

200 ml ulja

500 ml kisele vode

1 kašičica soli

2 kašike sjemenki po želji (susam, lan, suncokret)

Priprema:

Pripremite suve sastojke:

U velikoj posudi pomiješajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. Ukoliko koristite sjemenke, dodajte ih odmah.

Dodajte ulje:

Sipajte ulje u mješavinu suvih sastojaka i dobro promiješajte da se sve sjedini.

Dodajte kiselu vodu:

Postepeno ulivajte kiselu vodu, miješajući dok smjesa ne postane glatka i homogena.

Sipajte u kalupe:

Smjesu prelijte u silikonske kalupe za proju ili u jedan veći kalup za hljeb.

Pecite:

Stavite kalup u prethodno zagrijanu rernu na 180°C i pecite oko 40 minuta, dok proja ne dobije zlatno-smeđu koricu.

Savjeti za serviranje

Posna proja je odlična za doručak, užinu ili večeru.

Možete je jesti samu ili uz sezonske namaze, salate i variva.

Ako želite hrskavu koricu, pecite u većem kalupu i kratko prije nego što je izvadite, prelijte malo ulja po vrhu, prenosi Kurir.

Tag:

Recept

