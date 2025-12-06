Najbolja prihrana za sobne biljke u zimskom periodu

Bilo koje cvijeće u saksiji povremeno treba prihranjivati, naročito u vegetativnom periodu i periodu cvjetanja – ali ne smijete ga zaboraviti niti tokom zime!

Kako bi podstaknuli rast i najbeznadežnije biljke, pomoći će vam – obični kvasac.

Fitohormoni, vitamini grupe B i auksini (biljni hormoni), koje se nalaze u kvascu, aktivno stimulišu diobu ćelija i rast biljaka. Prihranu takve vrste koriste profesionalni uzgajivači biljaka.

Zahvaljujući ovakvoj prihrani, naglo se povećava aktivnost mikoorganizama u tlu. Domaća prihrana povećava se sadržaj ugljen dioksida, mikro- i makroelemenata, što ima posebno blagotvoran uticaj na korenov sistem i spoljni izgled same biljke.

Dakle, ako želite da vaše biljke budu zdrave, možete pripremiti rastvor za njihovu prihranu.

Biće potrebno:

10 gr svježeg kvasca

1 kašičica šećera

1 litra tople vode

Priprema:

Rastopite kvasac u vodi, dodajte šećer i promiješajte.

Ostavite da odstoji, minimum 2 sata.

Ovakvim rastvorom zalivajte cvijeće dvaput mjesečno u jesenje – zimskom razdoblju (jednom u deset dana u proljećno – ljetnjem periodu).

Primjetićete kako lišće postaje zelenije, a cvjetanje bujnije i bogatije!