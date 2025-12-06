Logo
Large banner

Najbolja prihrana za sobne biljke u zimskom periodu

Izvor:

Krstarica

06.12.2025

11:50

Komentari:

0
Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду
Foto: Pexels

Bilo koje cvijeće u saksiji povremeno treba prihranjivati, naročito u vegetativnom periodu i periodu cvjetanja – ali ne smijete ga zaboraviti niti tokom zime!

Kako bi podstaknuli rast i najbeznadežnije biljke, pomoći će vam – obični kvasac.

sunce

Nauka i tehnologija

NASA upozorila: ''Sunce je već krenulo ka gašenju''

Fitohormoni, vitamini grupe B i auksini (biljni hormoni), koje se nalaze u kvascu, aktivno stimulišu diobu ćelija i rast biljaka. Prihranu takve vrste koriste profesionalni uzgajivači biljaka.

Zahvaljujući ovakvoj prihrani, naglo se povećava aktivnost mikoorganizama u tlu. Domaća prihrana povećava se sadržaj ugljen dioksida, mikro- i makroelemenata, što ima posebno blagotvoran uticaj na korenov sistem i spoljni izgled same biljke.

Dakle, ako želite da vaše biljke budu zdrave, možete pripremiti rastvor za njihovu prihranu.

илу-спавање-10102025

Zdravlje

Da li spavanje na stomaku može da izazove glavobolju?

Biće potrebno:

10 gr svježeg kvasca

1 kašičica šećera

1 litra tople vode

Priprema:

Rastopite kvasac u vodi, dodajte šećer i promiješajte.

Ostavite da odstoji, minimum 2 sata.

horoskop

Zanimljivosti

Tri znaka čeka nevjerovatna sreća u idućoj sedmici

Ovakvim rastvorom zalivajte cvijeće dvaput mjesečno u jesenje – zimskom razdoblju (jednom u deset dana u proljećno – ljetnjem periodu).

Primjetićete kako lišće postaje zelenije, a cvjetanje bujnije i bogatije!

Podijeli:

Tag:

Sobne biljke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови идент

Emisije

Agrar: Sjetva, uljana repica, priprema plastenika

1 h

0
Троструко убиство у Чачку

Hronika

Jezivi detalji trostrukog ubistva: Pronađena tijela roditelja i sina

1 h

0
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

Ekonomija

"Fajnenšel tajms": U slučaju pljenidbe ruske imovine ugrožen i evro

1 h

0
Илустрација

Region

Osumnjičeni za ubistvo nevjenčane supruge danas trebalo da se javi u zatvor

1 h

0

Više iz rubrike

Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Video koji je mnoge ostavio u šoku: Najjeftinijim oblikom izolacije ugrijala kuću na -26

2 h

0
Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

Savjeti

Recept za savršenu posnu sarmu: Svi će se oduševiti i tražiti još

15 h

0
Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

Savjeti

Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

16 h

0
Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Savjeti

Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

12

15

Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner