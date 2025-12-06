Najbolja prihrana za sobne biljke u zimskom periodu

Izvor:
Krstarica
06.12.2025
11:50
Bilo koje cvijeće u saksiji povremeno treba prihranjivati, naročito u vegetativnom periodu i periodu cvjetanja – ali ne smijete ga zaboraviti niti tokom zime!
Kako bi podstaknuli rast i najbeznadežnije biljke, pomoći će vam – obični kvasac.
Fitohormoni, vitamini grupe B i auksini (biljni hormoni), koje se nalaze u kvascu, aktivno stimulišu diobu ćelija i rast biljaka. Prihranu takve vrste koriste profesionalni uzgajivači biljaka.
Zahvaljujući ovakvoj prihrani, naglo se povećava aktivnost mikoorganizama u tlu. Domaća prihrana povećava se sadržaj ugljen dioksida, mikro- i makroelemenata, što ima posebno blagotvoran uticaj na korenov sistem i spoljni izgled same biljke.
Dakle, ako želite da vaše biljke budu zdrave, možete pripremiti rastvor za njihovu prihranu.
Biće potrebno:
10 gr svježeg kvasca
1 kašičica šećera
1 litra tople vode
Priprema:
Rastopite kvasac u vodi, dodajte šećer i promiješajte.
Ostavite da odstoji, minimum 2 sata.
Ovakvim rastvorom zalivajte cvijeće dvaput mjesečno u jesenje – zimskom razdoblju (jednom u deset dana u proljećno – ljetnjem periodu).
Primjetićete kako lišće postaje zelenije, a cvjetanje bujnije i bogatije!
