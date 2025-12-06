Logo
Large banner

Agrar: Sjetva, uljana repica, priprema plastenika

Izvor:

ATV

06.12.2025

11:31

Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' pričamo završenoj sjetvi, kao i praćenju rasta usjeva – razgovaramo sa Iskrom Arapović, višim stručnim saradnikom za ratarstvo.

Na šta ratari moraju posebno da obrate pažnju?

Uljana repica: Sve zastupljenija na njivama naših domaćina.

Pričamo o pripremi plastenika nakon ubiranja plodova, a provjeravamo o šta se sada može uspješno uzgajati i koje biljne vrste su pogodne za niske temperature.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Agrar

Zorica Petković

Large banner

Više iz rubrike

Битно: 20 година Оружаних снага БиХ

Emisije

Bitno: 20 godina Oružanih snaga BiH

2 d

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Osobe sa invaliditetom

2 d

0
Досије: Убиство Слађане Милошевић

Emisije

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

3 d

0
Битно: Вјера и духовност

Emisije

Bitno: Vjera i duhovnost

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner