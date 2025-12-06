Agrar: Sjetva, uljana repica, priprema plastenika

U novom izdanju 'Agrara' pričamo završenoj sjetvi, kao i praćenju rasta usjeva – razgovaramo sa Iskrom Arapović, višim stručnim saradnikom za ratarstvo.

Na šta ratari moraju posebno da obrate pažnju?

Uljana repica: Sve zastupljenija na njivama naših domaćina.

Pričamo o pripremi plastenika nakon ubiranja plodova, a provjeravamo o šta se sada može uspješno uzgajati i koje biljne vrste su pogodne za niske temperature.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.