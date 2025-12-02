Bitno: Vjera i duhovnost

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o vjeri i duhovnosti.

Kažu da je Božija riječ starija od svakog zakona. Biblija nije samo knjiga, već temelj na kojem počiva moral, smisao i čovjekova potraga za istinom. Kroz vijekove su nas učile šta znači biti čovjek, šta znači biti bližnji i kako ostati na putu dobra i onda kada je najteže.

A danas se pitamo da li Boga zaista volimo, ili ga se samo bojimo? Da li vjeru živimo srcem ili navikom? I možda najvažnije kako mladim ljudima približiti ono što je generacijama bilo svetinja, kako im pokazati da duhovnost nije teret, već snaga, sloboda i mir koji se ne može kupiti?

Za 'Bitno' govore: Otac Zoran Pajkanović, dr Slavoljub Lukić, doktor teologije i prosvjetni savjetnik za vjeronauku u Pedagoškom zavodu Republike Srpske i Predrag Vujić, profesor pravoslavne vjeronauke u tri škole (Srednjoskolski centar 'Lazar Đukić Ribnik, Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac i Osnovna škola 'Petar Kočić' Sitnica).

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.