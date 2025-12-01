Logo

U prvom planu: Petar Đokić

Izvor:

ATV

01.12.2025

16:03

У првом плану: Петар Ђокић

'U prvom planu' ovog utorka je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

Razgovaraće o stanju u termoelektranama, uvozu električne energije, obavezama, ugovorima i arbitražama, cijeni nafte i struje, kao i o 'Elektroprivredi Republike Srpske'.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

