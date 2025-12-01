U prvom planu: Petar Đokić

Izvor:
ATV
01.12.2025
16:03
'U prvom planu' ovog utorka je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Razgovaraće o stanju u termoelektranama, uvozu električne energije, obavezama, ugovorima i arbitražama, cijeni nafte i struje, kao i o 'Elektroprivredi Republike Srpske'.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
