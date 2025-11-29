Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o mladima u poljoprivredi i širenju mreža mladih agropreduzetnika.

Razgovaramo sa Sašom Lalićem, pomoćnikom ministarstva poljoprivrede.

Istražujemo: Kakva je ova godina bila za naše vrijedne domaćine?

Donosimo još mnogo poljoprivrednih tema i savjeta.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.