Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

ATV
29.11.2025
12:02
U novom izdanju 'Agrara' pričamo o mladima u poljoprivredi i širenju mreža mladih agropreduzetnika.
Razgovaramo sa Sašom Lalićem, pomoćnikom ministarstva poljoprivrede.
Istražujemo: Kakva je ova godina bila za naše vrijedne domaćine?
Donosimo još mnogo poljoprivrednih tema i savjeta.
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
