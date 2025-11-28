Logo
Bitno: Da li je RK 'Borac' na novoj prekretnici?

ATV

28.11.2025

11:42

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o budućnosti Rukometnog kluba 'Borac'.

Kako vratiti rukometnog 'Velikana iz Gospodske na staze stare slave?

Da li je 'Borac' na novoj prekretnici?

Za 'Bitno' govore: Darko Savić, predsjednik RK 'Borac', Goran Arbutina, urednik sportske redakcije portala 'Mondo', Nikola Vidović, predsjednik skupštine UG 'Crveno-plavi'.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

ATV

Bitno

Andrej Knežević

