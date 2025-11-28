Lažni Bred Pit zaveo pa opelješio penzionerku

Penzionerka iz Švajcarske bila je uvjerena da je u vezi s Bredom Pitom.

Prevarantu je uplatila skoro 100.000 dolara. Čak je i otputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje je provela tri sedmice sama u hotelskoj sobi čekajući da se slavni glumac pojavi.

Društvo Policija poručila građanima: Imate rok do kraja godine

Žena koja se predstavlja kao Patricia je navela da je sve počelo u maju 2024. godine, kada je zapratila Instagram profil Breda Pita i primila poruku od nekoga ko je tvrdio da je njegov menadžer.

Osoba ju je pitala da li bi pristala da razgovara direktno s glumcem, na šta je ona pristala.

"Počeli smo normalno komunicirati, kao dvoje ljudi koji se sretnu na vrlo lijep način", kazala je.

Dodala je da su se nastavili dopisivati i da joj je on na kraju "priznao" da je voli.

"Postavljao mi je mnogo pitanja o tome kako se osjećam, kakve stvari mi se dopadaju, kako gledam na život, a onda mi je jednog dana priznao da je zaljubljen u mene", rekla je za "Mise Au Point".

Prevarant ju je zamolio da nikome ne govori o njihovoj vezi. On je tvrdio da mu mora uplatiti novac kako bi se upoznali.

"Draga, moj menadžment traži 50.000 dolara", napisao je i dodao da je to uobičajena cijena za sve one koji ga žele upoznati.

Hronika Radnica podizala novac sa računa korisnika socijalne pomoći, zgrnula više od pet miliona

Ona je najprije ovo odbila, ali je kasnije samu sebe uvjerila da bi to moglo biti legitimno.

"Pomislila sam: 'Pa možda naprosto tako rade stvari...'. Nikada prije nisam bila u kontaktu s glumcem", rekla je.

Poslala mu je 30 pa 20 hiljada dolara.

Kada se pravi Bred Pitt pojavio na Filmskom festivalu u Veneciji, nadala se da će joj se san konačno ostvariti.

Spakovala se i čekala je poziv da mu se pridruži. No, to se nikada nije dogodilo. Prevarant joj je poslao cvijeće i poruku: "Volim te puno, dušo. Jedva čekam da provedem ostatak života s tobom, Pit".

Nakon prvih uplata, bilo joj je sve teže da odustane. Prevarant je tražio 10.000 dolara za navodne medicinske troškove, a zatim još 10.000 dolara. Nakon toga joj je predložio da se upoznaju u SAD.

Otputovala je u Los Anđeles. Međutim, na kraju je sama provela tri sedmice u hotelu. Poslala mu je dodatnih 20.000 dolara prije nego što se vratila kući.

Srbija Jeziv snimak urušavanja puta u Kragujevcu: Klizište nosi sve

Kada se vratila u Švajcarsku, vidjela je na priču o Francuskinji koja je jednom prevarantu uplatila 830.000 dolara jer je bila uvjerena da je on Bred Pit. Tek tada je shvatila da je i sama postala žrtva prevare. Sve je prijavila policiji. Rekla im je da mu je ukupno uplatila skoro 100.000 dolara.

"To je neopisiva sramota. Provela sam skoro godinu dana u vezi koja nije postojala. Zapitate se: 'Kako sam mogla biti tako iskorištena?'", rekla je.