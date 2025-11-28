Sastali se Putin i Orban: Odnosi dvije zemlje nastavljaju da se razvijaju

Odnosi Rusije i Mađarske se razvijaju uprkos svim aktuelnim poteškoćama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin prilikom susreta sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Kremlju.

Srećan sam što vas vidim u Moskvi, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

"Razgovaramo stalno telefonom, naše kolege su u kontaktu", naveo je Putin i istakao da mu je drago što održavaju odlične odnose uprkos teškim uslovima.

Putin je podsetio da se dugo poznaje sa Orbanom i da zna da on brani interese svoje zemlje.

"Naši pogledi po pitanju neki međunarodnih pitanja se možda ne poklapaju, ali svejedno možemo otvoreno razgovarati o svemu. Znamo vašu izbalansiranu pozivaju po pitanju Ukrajine", naveo je Putin.

"U oblasti energetike imamo dobru saradnju, ovde postoje pitanja i problemi koji zahtevaju našu diskusiju", istakao je Putin.

Bez obzira na sve poteškoće, odnosi dvije zemlje su očuvani i nastavljaju da se razvijaju, rekao je Putin, podsjetivši da su prošli kroz razne periode, piše RT Balkan.

Orban je sa svoje strane istakao da Mađarska nije podlegla spoljnim pritiscima i da je nastavila da sarađuje sa Rusijom u važnim oblastima.

"Želio bih da naglasim da osnovu energetske bezbjednosti Mađarske čine ruski energetski resursi i u prošlosti i sada i u budućnosti", naveo je Orban.

Veoma cijenimo stabilnost energetskih isporuka iz Rusije.

Ukrajina je naš susjed i zato Mađarska u punoj mjeri osjeća uticaj ukrajinskog konflikta, uključujući i ekpnomske gubitke"

Sastanku prisustvuju i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, zamjenik premijera RF Aleksandar Novak, kao i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

U sastavu mađarske delegacije u Moskvu je doputovao i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Orban je ranije najavio da putuje u Moskvu kako bi osigurao stabilno i pristupačno snabdijevanje Mađarske ruskim gasom i naftom tokom zime i naredne godine, ali i da razgovara sa ruskim predsjednikom o mirovnim naporima u Ukrajini, naglasivši da se to pitanje "teško može izbjeći".