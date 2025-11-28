Logo
Large banner

Sastali se Putin i Orban: Odnosi dvije zemlje nastavljaju da se razvijaju

Izvor:

RT Balkan

28.11.2025

11:57

Komentari:

1
Састали се Путин и Орбан: Односи двије земље настављају да се развијају
Foto: Tanjug/AP

Odnosi Rusije i Mađarske se razvijaju uprkos svim aktuelnim poteškoćama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin prilikom susreta sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Kremlju.

Srećan sam što vas vidim u Moskvi, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

"Razgovaramo stalno telefonom, naše kolege su u kontaktu", naveo je Putin i istakao da mu je drago što održavaju odlične odnose uprkos teškim uslovima.

Putin je podsetio da se dugo poznaje sa Orbanom i da zna da on brani interese svoje zemlje.

"Naši pogledi po pitanju neki međunarodnih pitanja se možda ne poklapaju, ali svejedno možemo otvoreno razgovarati o svemu. Znamo vašu izbalansiranu pozivaju po pitanju Ukrajine", naveo je Putin.

"U oblasti energetike imamo dobru saradnju, ovde postoje pitanja i problemi koji zahtevaju našu diskusiju", istakao je Putin.

Bez obzira na sve poteškoće, odnosi dvije zemlje su očuvani i nastavljaju da se razvijaju, rekao je Putin, podsjetivši da su prošli kroz razne periode, piše RT Balkan.

Orban je sa svoje strane istakao da Mađarska nije podlegla spoljnim pritiscima i da je nastavila da sarađuje sa Rusijom u važnim oblastima.

"Želio bih da naglasim da osnovu energetske bezbjednosti Mađarske čine ruski energetski resursi i u prošlosti i sada i u budućnosti", naveo je Orban.

Veoma cijenimo stabilnost energetskih isporuka iz Rusije.

Ukrajina je naš susjed i zato Mađarska u punoj mjeri osjeća uticaj ukrajinskog konflikta, uključujući i ekpnomske gubitke"

Sastanku prisustvuju i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, zamjenik premijera RF Aleksandar Novak, kao i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

U sastavu mađarske delegacije u Moskvu je doputovao i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Orban je ranije najavio da putuje u Moskvu kako bi osigurao stabilno i pristupačno snabdijevanje Mađarske ruskim gasom i naftom tokom zime i naredne godine, ali i da razgovara sa ruskim predsjednikom o mirovnim naporima u Ukrajini, naglasivši da se to pitanje "teško može izbjeći".

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Viktor Orban

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Порука полицији

Gradovi i opštine

Djevojka iz BiH ostavila jasnu poruku policiji: Očitala im lekciju

3 h

0
Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

Društvo

Promocija Đačkog kalendara Srpske - cilj očuvanje dječijeg rada i stvaralaštva

3 h

0
У питању је плес: Дешифровани загонетни сигнали из свемира

Nauka i tehnologija

U pitanju je ples: Dešifrovani zagonetni signali iz svemira

3 h

0
Шулић: Вишеград има огроман туристички потенцијал

Gradovi i opštine

Šulić: Višegrad ima ogroman turistički potencijal

3 h

0

Više iz rubrike

Број погинулих у поплавама на Тајланду порастао на 145

Svijet

Broj poginulih u poplavama na Tajlandu porastao na 145

3 h

0
Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Svijet

Poplave i klizišta odnijeli 56 života

4 h

0
Мајка тукла трудну кћерку (14): Од батина доживјела побачај

Svijet

Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

4 h

0
Орбан допутовао у Москву, очекује се састанак са Путином

Svijet

Orban doputovao u Moskvu, očekuje se sastanak sa Putinom

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner