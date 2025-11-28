Logo
Kordić poznavao od ranije osumnjičenog za paljenje njegovog automobila

Izvor:

Hercegovina.info

28.11.2025

12:21

Запаљен службени ауто града Мостара
Foto: PVP Mostar

Policija MUP-a HNK uhapsila je jednu osobu inicijala D. B. B. (1994) zbog sumnje da je učestvovala u podmetanju požara na službenom putničkom vozilu Grada Mostara, zapaljenom 26. novembra 2025. godine.

Slučaj su rasvijetlili policijski službenici Policijske uprave Mostar, Odjela kriminalističke policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilašva Mostar, saopšteno je iz MUP-a HNK.

Hercegovina.info neslužbeno saznaje da se radi o Danijelu Bartuloviću, "muay-thai" borcu i bivšem vatrogascu.

Prema navodima policije, u koordinisanoj akciji Policijske uprave Mostar i Policijske stanice Mostar – Centar, osumnjičeni je uhapšen, a po nalogu tužioca izvršen je pretres stambenih i pomoćnih prostorija, kao i vozila koje koristi. Izuzeti su predmeti za koje istražioci smatraju da mogu poslužiti kao dokazni materijal.

Kako saznaje Hercegovina.info, osoba inicijala D. B. B. javnosti je poznata kao mostarski borac u tajlandskom boksu. Prema ranijim objavama, bio je učesnik velikih međunarodnih "muay-thai" događaja te je učestvovao na konferencijama i prijemima kod vodećih političkih zvaničnika.

Uoči velikog međunarodnog meča u Mostaru sastao se sa gradonačelnikom Mostara Marijom Kordićem, zajedno s klubskim predstavnicima i organizatorima. Gradonačelnik je tada izrazio podršku sportistima i kazao da je ponosan što Mostar organizuje takav sportski događaj.

U ovom trenutku nema službenih informacija o motivu, niti o mogućim vezama izvan krivičnog postupka koji je predmet istrage. MUP i Tužilaštvo nisu dali dodatne detalje.

Grad Mostar i gradonačelnik Kordić još nisu javno reagovali na privođenje.

Mario Kordić

Mostar

zapaljen automobil

