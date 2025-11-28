Logo
Large banner

Lopovi opljačkali dvije crkve

28.11.2025

11:37

Komentari:

0
полиција
Foto: ATV

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. B. (1989) iz Rekovca, zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo teška krađa.

"On se sumnjiči da je u periodu od aprila do novembra ove godine iz dve crkve na području Kragujevca - hrama Svete velikomučenice Nedelje u Desimirovcu i crkve Svete Trojice u Cerovcu - otuđio novac u ukupnom iznosu od oko 50.000 dinara" saopšteno je iz policije.

Sakic

Hronika

Ubistvo Ćuluma: Zatraženo ukidanje oslobođajuće presude Siniši Šakiću

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu, prenosi "24Sedam".

Podijeli:

Tag:

opljačkana crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амар Дедић, фудбалер ФК Бенфика и репрезентативац БиХ

Fudbal

Reprezentativac BiH dobio užasne vijesti, oglasio se i klub

3 h

0
Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

Hronika

Ubistvo Ćuluma: Zatraženo ukidanje oslobođajuće presude Siniši Šakiću

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Majka optužena zbog smrti kćerke: Djevojčica preminula od stravičnih opekotina

3 h

0
Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Scena

Novi imidž i nova ljubav Sindi Svini privukli pažnju

3 h

0

Više iz rubrike

Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

Hronika

Ubistvo Ćuluma: Zatraženo ukidanje oslobođajuće presude Siniši Šakiću

3 h

0
Лопови однијели сеф из ауто-школе

Hronika

Lopovi odnijeli sef iz auto-škole

4 h

0
Потврђена оптужница против двојице Авганистанаца због покушаја убиства

Hronika

Potvrđena optužnica protiv dvojice Avganistanaca zbog pokušaja ubistva

4 h

0
Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене

Hronika

Otkriven uzrok teške nesreće: Ugašena četiri života, tri osobe povrijeđene

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner