Lopovi opljačkali dvije crkve

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. B. (1989) iz Rekovca, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.
"On se sumnjiči da je u periodu od aprila do novembra ove godine iz dve crkve na području Kragujevca - hrama Svete velikomučenice Nedelje u Desimirovcu i crkve Svete Trojice u Cerovcu - otuđio novac u ukupnom iznosu od oko 50.000 dinara" saopšteno je iz policije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu, prenosi "24Sedam".
