Reprezentativac BiH dobio užasne vijesti, oglasio se i klub

28.11.2025

11:37

Амар Дедић, фудбалер ФК Бенфика и репрезентативац БиХ
Foto: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Fudbaleri Benfike su u utorak u okviru Lige šampiona ostvarili pobjedu protiv Ajaksa u Amsterdamu sa 2:0.

Do vođstva su gosti stigli u 6. minutu kada je Rios upisao asistenciju, a pogodak je postigao Dal.

Konačnih 2:0 postavljeno je u 90. minuti kada je Bareiro nakon asistencije Aursnesa postigao pogodak.

Svih 90 minuta na terenu je proveo reprezentativac BiH, Amar Dedić, ali utorak je bio jako težak za njega.

Naime, pred početak utakmice Dedić je dobio najgore moguće vijesti u svom životu.

Danas su mu iz Benfike posvetili i objavu, a radi se o tome da mu je preminula baka.

"Ovo je za tebe, Amare", stoji u objavi Benfike.

Osim toga, navodi se i da je Dedić svoju baku gledao kao drugu majku i da mu je sve jako teško palo.

Ipak, stisnuo je zube, te odigrao utakmicu protiv Ajaksa i bio je zaista odličan na terenu, piše "SportSport.ba".

Takođe Dedić, prema navodima Portugalaca, nije stigao na njenu sahranu.

Podsjetimo, Amar Dedić je standardan na poziciji desnog beka bio i kod Bruna Laža, a ostao je i nakon dolaska Murinja.

Portugalac mu mnogo vjeruje i smatra da je on jedan od najboljih fudbalera koje ima u svojoj ekipi.

Jasno je da se očekuje da će Dedić u naredne dvije ili tri godine napraviti transfer u još veći klub.

Amar Dedić

Benfika

