Edin Džeko: Sutra možda neću biti ovdje

Ekipa Fiorentine je doživjela novi poraz u Ligi konferencija, ovaj put na domaćem terenu od grčkog AEK-a s 1:0. O svemu tome je kasnije pričao Edin Džeko.

Džeko je kazao da trenutno loše igraju, a da bi iskreno volio da imaju veću podršku od navijača, te da im ne zvižde nakon svake izgubljene lopte.

“Možemo reći da smo loši, nije problem. Igramo li loše? Da, istina je. Možda ne zaslužujemo ovaj dres? U redu, možda je to slučaj. Ni to nije problem. Ali kad igram kod kuće, volio bih da mi navijač pomogne, a ne da mi zviždi nakon svake izgubljene lopte. Jer onda postaje teško”, naveo je Džeko

Potom je dodao.

“Ako smo u ovom teškom trenutku zajedno, moramo to zajedno proći. Jer nije dobro. Ovdje sam danas i možda me sutra neću biti, ali ovi dečki zaslužuju malo više pomoći. OK je ako mi zviždiš na kraju utakmice ako nisam dao sve od sebe. Ali tokom utakmice nam je potrebna podrška. Istina, ne igramo dobro, ali trebamo navijače na svojoj strani“.

On je nastavio da kod igrača postaje sve teže ako im čitav stadion zviždi nakon svakog lošeg poteza.

“U svojoj dvadesetogodišnjoj karijeri igrao sam na svim vrstama stadiona, najboljim i najgorim, ali mladim igračima posebno je potrebna podrška. Pozitivna riječ na terenu pomaže, ali čak i s tribina, kada loše dodaš, potreban je pljesak. Na taj način misliš da bi sljedeće dodavanje moglo proći bolje. Ako uđemo u negativnu energiju, to nije dobro. Bojiš se kod prijema lopte, dodavanja… I sve postaje puno teže. Ne možemo napraviti dva ili tri dodavanja zaredom, to nije normalno.

Uz to rečeno, svako od nas treba si postaviti nekoliko pitanja kako bi shvatio šta ne ide kako treba. Ja prvi. Fizički nismo u najboljoj formi, ali u posljednje dvije sedmice, tokom pauze, ekipa je stvarno dobro radila. Dečki su se osjećali puno bolje, to ste vidjeli protiv Juventusa. Treba nam vremena, još nismo u najboljoj formi”, izjavio je Džeko prenosi "Meridijan sport".

O tome se oglasio i trener Fiorentine, Paolo Vanoli.

“Kada govorim o iskustvu, govorim o igraču poput njega koji je toliko toga osvojio. Konačno, tu je igrač koji brani ekipu. Konačno! Rekao je da smo bili loši, nije odustao. To je najvažnije. Imamo dug put pred sobom. Moramo postići nešto iznimno što nadilazi statistiku. Posljednjih godina, samo je Kaljari ostao u Serie A nakon što je imao 0 pobjeda nakon 12 kola”, kazao je Vanoli.

Fiorentina u narednom kolu Lige konferencija dočekuje Dinamo Kijev.