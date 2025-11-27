Logo
Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

ATV

27.11.2025

13:47

Фудбалери БиХ
Foto: FS BiH

Međunarodna fudbalska asocijacija (FIFA) pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza BiH ( FS BiH) zbog dešavanja na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Austrije odigranoj 18. novembra u Beču.

FS BiH je obaviješten putem FIFA Legal Portala da je pokrenut disciplinski postupak.

Prema izvještaju delegata utakmice, zabilježeno je 20 incidenata upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača u različitim minutima susreta.

Ovakvo ponašanje predstavlja potencijalno kršenje člana 17. FIFA Disciplinarnog kodeksa, koji se odnosi na red i bezbjednost na utakmicama, te posebno člana 17.2.c – paljenje pirotehnike i drugih predmeta.

Na osnovu dostupne dokumentacije, Sekretarijat Disciplinske komisije FIFA predložio je izricanje novčane kazne FS BiH u iznosu od 141.000 franaka (odnosno 296.100 konvertibilnih maraka).

Kazna je određena prema odredbama Aneksa 1 Disciplinarnog kodeksa FIFA, uzimajući u obzir broj evidentiranih pirotehničkih sredstava i činjenicu da se radi o ponovljenom prekršaju, navode iz FS BiH.

Fifa

FS BiH

BiH

