Transfermarkt penzionisao Miralema Pjanića

Miralem Pjanić okončao je bogatu fudbalsku karijeru u 35. godini. Tvrdi to Transfermarkt. Pjanić je bez kluba od januara ove godine kada se rastao s moskovskim CSKA.

Bivši bh. reprezentativac karijeru je počeo u Mecu, potom je igrao u Lionu, Romi, Juventusu, Barseloni, Bešiktašu, Sharjahu i CSKA.

Najveći trag ostavio je u Serie A gd‌je je u 281 odigranoj utakmici postigao 42 gola uz 74 asistencije.

U francuskoj Ligue 1 upisao je 122 nastupa uz 13 golova i 12 asistencija, a za Barcu je u La Ligi odigrao 19 mečeva.

Vrijedi istaknuti i da je najskuplji fudbaler u istoriji BiH (prešao iz Juventusa u Barselonu za 60 miliona evra) odigrao i 83 susreta u Ligi prvaka, s učinkom od 11 golova i 12 asistencija.

Pjanić je s Juventusom četiri puta bio prvak Italije, još dva puta je osvojio italijanski Kup i jednom Superkup Italije. Sa Barsom je osvojio Kup Španije, a s CSKA ruski Kup. Takođe, s Bešiktašom se okitio naslovom turskog Superkupa, a sa Sharjahom je stigao do trofeja Kupa i Liga kupa Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Sa Juventusom je u sezoni 2016/17 igrao i finale Lige šampiona.