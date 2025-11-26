Logo
Large banner

Gvardiola: Preuzimam odgovornost

Izvor:

Tanjug

26.11.2025

11:21

Komentari:

0
Гвардиола: Преузимам одговорност
Foto: Tanjug/AP/Ian Walton

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola preuzeo je odgovornost za poraz svog tima od Bajer Leverkuzena u petom kolu fudbalske Lige šampiona, prenose danas britanski mediji.

Fudbaleri Mančester sitija poraženi su u utorak na svom terenu od Bajera rezultatom 2:0. Gvardiola je odlučio da promijeni startnu postavu za duel sa timom iz Leverkuzena, a u ekipi Mančester sitija bilo je 10 novih fudbalera.

"Preuzimam odgovornost, ali volim da su svi uključeni. Kada ste fudbaler i ne igrate pet, šest, sedam utakmica, to je teško. Možda je bilo previše zamjena. Kada igrate za veliki klub, morate da se pokažete. Možda bi fudbaleri koji su redovno igrali u posljednje vrijeme imali više samopouzdanja", rekao je Gvardiola.

Menadžer Mančester sitija je na poluvremenu iz igre izveo Oskara Boba, Rika Luisa i Rajana Ait-Nurija. U igru su ušli Erling Haland, Fil Foden i Rajan Šerki.

ВР-вјештачка интелигенција

Nauka i tehnologija

AI mijenja naš mozak, a da toga nismo ni svjesni

"Ako često igrate, osjećate se prijatnije. Neki se boje greške, jer ne žele da učine nešto što bi bilo loše za ekipu, ali u tom trenutku morate da bude slobodni i da napravite tu grešku. Imamo puno utakmica, ne može Haland svaki put da igra 95 minuta. To sam prvi put u životu uradio i pogriješio sam", istakao je Gvardiola.

Mančester siti se trenutno nalazi na šestom mjestu na tabeli Premijer lige sa 10 bodova, prenosi tan‌jug.

Podijeli:

Tagovi:

Pep Gvardiola

Mančester Siti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јувентус се извукао у драматичној завршници

Fudbal

Juventus se izvukao u dramatičnoj završnici

1 d

0
Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)

Fudbal

Tuga u regionu: Umro Mateo Blažević (39)

1 d

0
Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

Fudbal

Počinje jubilarni 50. Borikov turnir u malom fudbalu

1 d

0
ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

Fudbal

FIFA progledala Ronaldu kroz prste

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

53

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner