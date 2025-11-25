Logo
Počinje jubilarni 50. Borikov turnir u malom fudbalu

Izvor:

ATV

25.11.2025

21:36

Komentari:

0
Foto: ATV

Čak 219 ekipa u devet kategorija učestvovaće na jubilarnom 50. izdanju Borikovog turnira u malom fudbalu.

Obezbijeđen je i rekordan nagradni fond, a pobjednik u seniorskoj konkurenciji osvojiće 25 hiljada maraka. Sve ovo garantuje spektakl u predstojećih mjesec turnirskih dana, a među favoritima i ove godine je ekipa „Pekara Bakal“, koja se 2023. domogla šampionskog pehara.

Kao i svake godine sa velikom pažnjom učesnici, prijatelji turnira i svi ljubitelji malog fudbala ispratili su žrijeb grupa, na kojem su učestvovali i bivši i sadašnji fudbaleri banjalučkog Borca. Organizatori zadovoljni velikim interesovanjem ekipa za turnir koji slavi pola vijeka trajanja.

Prve utakmice na turniru biće odigrane sutra u kategorijama Veterana 50 i 38+ i seniora. Veliko finale na programu je 24. decembra, a titulu brani ekipa Monting Teslić.

