Muškarac porijeklom iz BiH optužen da je naručio ubistvo bivše supruge

Muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine pojavio se danas pred Zemaljskim sudom u njemačkom Hajlbronu zbog optužbi da je naručio ubistvo svoje bivše supruge.

Sa njim su se još na sudu pojavili i dvoje njegovih saučesnika kojima je platio da izvrše ovo gnusno d‌jelo.

Njemački mediji ne navode identitete, već za prvooptuženog navode da ima 41 godinu i inicijal imena K. te da da je rođen u Bosni i Hercegovini, ali u međuvremenu je dobio njemačko državljanstvo. Pored njega su optuženi saučesnici: turski državljanin F. koji je “inscenirao” saobraćajnu nezgodu, te njemačka državljanka G., rođena u Rusiji, koja je učestvovala u planiranju ubistva i aktivno pratila žrtvu.

Predstavnica tužilaštva, Miriam Birk-Braun, optuženima pred Vijećem za teška krivična d‌jela Zemaljskog suda u Hajlbronu stavlja na teret zajednički pokušaj ubistva, zajedničku opasnu telesnu povredu i ugrožavanje bezbednosti saobraćaja. Plan je, kako je rekla, bio perfidan. Ispred jednog vrtića u Valdenburgu, 23. maja 2025. oko 13:18 časova, ništa ne sluteći oštećena – bivša supruga optuženog K. – trebalo je da bude pregažena automobilom. Cilj je bio smrt žene.

Na današnjem početku suđenja sve troje optuženih su ćutali. Nisu željeli da daju izjave ni o svojim ličnim okolnostima, niti o optužbama. O mogućem motivu podstrekača tj. naručioca za sada se ništa ne zna. Za preostalo dvoje optuženih, predstavnica tužilaštva navela je pohlepu kao motiv.

Na sudu se moglo čuti da je K., 41-godišnji bivši muž oštećene ponudio dvojici osumnjičenih, starim 28 i 33 godine, F. i G., između 10.000 i 15.000 evra.

Optuženi F. je, vozeći ford focus sa lažnim tablicama, udario oštećenu dok je htjela da preuzme svoje trogodišnje dijete iz vrtića. Nakon što ju je udario branikom, žena je odbačena na ulicu. Potom je F., koji očigledno nije imao vozačku dozvolu, pobjegao – uvjeren da je zadatak izvršen.

Inače, optuženi su zločin planirali mjesecima. Još od februara 2025. trojka je navodno kovala plan. Naručilac K. iz Bretzfelda platio je F. i G. avans od oko 4400 evra. Pošto je i poslije razvoda zbog zajedničkog trogodišnjeg d‌jeteta imao kontakt sa bivšom suprugom, dobro je poznavao njene navike, pa je te informacije prenio saučesnicima.

Ubistvo je trebalo da izgleda kao nesreća, rekla je predstavnica tužilaštva. „Ona nije smjela ništa da nasluti“, glasio je zajednički plan. Optužena G. je više puta prolazila pored stana oštećene u Valdenburgu, kao i pored vrtića, kako bi proučila njen dnevni ritam.

Dana 23. maja optuženi su prešli sa plana na d‌jelo. Srebrnim fordfFocusom sa lažnim tablicama, F. je brzinom od 30 do 40 km/h popeo se na trotoar ispred vrtića da bi pregazio oštećenu dok mu je bila okrenuta leđima. Žena je htjela da preuzme dijete iz vrtića. Bila je potpuno nesvjesna dešavanja i nije imala mogućnost da se zaštiti. Pri udaru je bivša supruga navodnog naručioca je bačena u stranu, ali je na kraju je zadobila ogrebotine, podlive i otoke na licu i ostatku tijela.

Suđenje se nastavlja 20. januara.