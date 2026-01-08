U ovoj zemlji pada najviše snijega na svijetu,: Nanosi su viši od kuća

Znate li da se Japan smatra najsnježnijom zemljom na svijetu?

Prema nekim statistikama Accuweathera, čak tri japanska grada s više od 100.000 stanovnika prednjače na listi najsnježnijih mjesta na svijetu te su daleko ispred Kanade, Rusije, Norveške i drugih tradicionalnih snježnih destinacija.

Aomori u Japanu smatra se gradom s najviše snježnih padavina na svijetu – u glavnom gradu prefekture Aomori te na najvećem japanskom ostrvu svake godine u prosjeku padne 7,9 metara snijega.

Debeli snježni pokrivač prekriva ulice tog grada od novembra do aprila svake godine – trotoari su zakrčeni visokim nanosima snijega i leda te postaju sve viši i viši kako grtalice prolaze da bi očistile put.

S velikim nanosima snijega svake se godine bori i Sapporo. U najvećem gradu ostrva Hokkaido u prosjeku padne 4,85 metara snijega, pa ne čudi što je on domaćin poznatog zimskog festivala Yuki Matsuri a u sklopu kojeg su izložene monumentalne skulpture od snijega i leda.

Mnoštvo snijega padne i u Toyami na obali Japanskog mora – u prosjeku 3,6 metara godišnje.

Meteorolozi ističu da u Japanu pada puno snijega zbog jedinstvenog spoja specifične klime, mora i planina. Hladan vazduh iz Sibira tokom zime se premješta prema istoku i prelazi preko Japanskog mora.

Kako je ono toplije od vazduha, dolazi do stvaranja oblaka koji se "sudaraju" s planinama, vazduh se hladi, a vlaga se pretvara u snijeg. Snijeg ovd‌je znati padati danima bez prestanka.

Povrh svega, Japan drži i svjetski rekord za najveću dubinu snijega. Čak 11,82 metara snijega palo je na planinu Ibuki u februaru 1927. godine – rekord je to koji nije srušen već gotovo sto godina, prenosi Pun kufer.