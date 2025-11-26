Milojević otkrio: Radonjić je suspendovan

Izvor:
B92
26.11.2025
15:21
Vladan Milojević obratio se na konferenciji za medije pred duel sa FCSB-om, a komentarisao je i situaciju oko Nemanje Radonjića.
- Radonjić je bio povrijeđen, takođe i Arnautović i Krunić. Imali smo ozbiljnih kadrovskih problema, pa smo morali da koristimo i dosta igrača iz omladinske škole. Koliko ćemo uspjeti njih da vratimo, vidjećemo.
-Radonjić je suspendovan do daljnjeg od strane kluba, sve ostalo ćete dobiti u saopštenju zvanično od kluba - rekao je Milojević.
Još nije poznat tačan razlog suspenzije Nemanje Radonjića, ali je očigledno u pitanju novi problem sa disciplinom.
