Milojević otkrio: Radonjić je suspendovan

Izvor:

B92

26.11.2025

15:21

Komentari:

0
Foto: FK Crvena Zvezda

Vladan Milojević obratio se na konferenciji za medije pred duel sa FCSB-om, a komentarisao je i situaciju oko Nemanje Radonjića.

- Radonjić je bio povrijeđen, takođe i Arnautović i Krunić. Imali smo ozbiljnih kadrovskih problema, pa smo morali da koristimo i dosta igrača iz omladinske škole. Koliko ćemo uspjeti njih da vratimo, vidjećemo.

-Radonjić je suspendovan do daljnjeg od strane kluba, sve ostalo ćete dobiti u saopštenju zvanično od kluba - rekao je Milojević.

Još nije poznat tačan razlog suspenzije Nemanje Radonjića, ali je očigledno u pitanju novi problem sa disciplinom.

Nemanja Radonjić

Vladan Milojević

